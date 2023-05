– Az ilyen és ehhez hasonló kiállítások arra is jók, hogy személyesen találkozhassunk a képek alkotójával – mondta köszöntőjében Kende Kata, arra utalva, hogy a tárlathoz kapcsolódó esetleges kérdésekre azonnal választ is kaphatnak az érdeklődők az erre legilletékesebb személytől, magától az alkotótól. Hozzátette, régi barátság fűzi Eitner Istvánhoz, aki fafaragóként is elismert szaktekintély, s ebből kifolyólag a szomszédos teremben azokból a munkáiból is ízelítőt kaphatnak az látogatók.

A Nekem a Kis-Balaton című kiállítás a természet csodálatos világát eleveníti meg különböző madarakon keresztül, amelyeket a fotós türelme, kitartása, tudása érlelt szemet gyönyörködtető képekké. A püspöki palotában látható színek, formák kavalkádja sok-sok óra, nap, hét vagy éppen hónap, év munkájának gyümölcse, ami a falakon egy időben, egyszerre jelenik meg, és a sok egyedileg megalkotott kép ezáltal válik komplett kompozícióvá, egy elismerésre méltó tevékenység összegzésévé. Olyanná, amit érdemes megtekinteni. Nem véletlen, hogy komoly érdeklődés mutatkozott Eitner István tárlata iránt.

Fotó: Szijártó János/Napló

Az ünnepélyes megnyitón a püspöki palota vezetése nevében megszólaló Szokoliné Kocsis Mária, valamint Kende Kata köszöntője mellett Zöldy Pál szívhez szóló furulyajátéka is remekül illeszkedett az alkalomhoz, teljessé téve az élményt.