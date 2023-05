A Laczkó Dezső Múzeum Tanulmányi Raktára ad otthont május 20-án, szombaton az V. Honvédelmi Napnak a Laczkó Dezső Múzeum és az LHSN.HU szervezésében.

Az MH Légierő Zenekar Veszprém bevezetőjét követően katonai hagyományőrző csoportok mutatkoznak be. Megtekinthető lesz a Mi-24D harcihelikopter, mint ahogy a veterán katonai járművek felvonulása is. Ugyanakkor a Magyar Honvédség statikus és dinamikus bemutatói miatt is érdemes lesz kilátogatni a rendezvényre, ahol más mellett katonai alakulatokat, harcjárműveket, kiállításokat láthat, előadásokat hallgathatnak az érdeklődök. A szervezők katona TOTÓ-val, hadirégészettel és a Veszprémi Taekwon-do SE bemutatójával is színesítik a napot.

A rendezvény látogatása ingyenes. Kapunyitás 9 órakor.