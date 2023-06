A kutató intézetben több mint harminc kéknyelűt termelő badacsonyi borászat mutatkozott be kiváló nedűkkel, s mindezt remek kulturális programok és ízletes ételek egészítettek ki. A közel két évtizedes hagyománnyal bíró, csodálatos természeti környezetben, a Badacsony hegyen, a Kutató Állomás Kéknyelű teraszán megrendezett programra, az év legnagyobb kéknyelű kóstolójára hatalmas érdeklődés mutatkozott. Számos hazai borlovagrend képviseltette magát, és nagyon sok látogató érkezett közelről, távolról a különleges eseményre. Délután többek között színpadra lépett a Kossuth-díjas Szarka Gyula és együttese, a Savaria Rézfúvós együttes, illetve a Vivát Bacchus énekegyüttes is, de a nap folyamán egy mesterkurzuson olyan muzeális kéknyelűket is bemutattak, amelyek már nem kaphatók kereskedelmi forgalomban.