Április végén tűzoltóautók szirénája árasztotta el Inotát. A Petőfi utcában gyulladt ki egy melléképület, mely szédületes sebességgel égett. Több millió forintos a kár, számos szerszámgép, stúdióeszköz és pótolhatatlan tárgyak váltak semmivé. A tulajdonosok, Judit és János 2016-ban nyitották meg a Hidasházat családi házuk kertjében, ahol ingyenes kulturális programokat tartottak évente több alkalommal, szép számú törzsközönséggel.

A hír hallatán nem túlzás állítani, hogy megmozdult a város, és adománygyűjtés kezdődött. A házaspárt sokan ismerik, rengeteget tettek a helyi közösségért. Az eddigi számítások szerint közel négymillió forintra lenne szükségük, hogy rendbe hozzák a károkat. A hétvégén jótékonysági koncertet is tartanak megsegítésükre a Thury-várban.

– A feleségemmel mi is állandó látogatói voltunk a Hidasháznak, ami egyfajta kultúrszigetként működött évek óta. Épp ezért megdöbbenve hallottam az esetről, s rögtön azon gondolkodtam, hogy miképp segíthetnénk Juditéknak. Hasonlóan gondolkodott zenész barátom, Lohonyai Zoltán is, aki szólóban és zenekaraival is több alkalommal fellépett már a Hidasházban. Arra gondoltunk, hogy egy jótékonysági koncertet szervezünk olyan előadókkal és zenekarokkal, akik megfordultak már a szívünkhöz oly közel álló inotai udvarban. Közben csatlakozott hozzánk a szervezésben Lantos Erika is, így már hárman kezdtünk el egyeztetni a fellépőkkel. Nagy örömünkre mindenki első szóra igent mondott. A tanítványaival érkező Dévai Nagy Kamilla, Gyepes Attila Lobos, a Lásho Lecsó együttes, Mülhauser Martina, a Seamróg tatai ír zenekar, a Dunai László-Tamás Natali gitár duó, Dunai László (gitár) és Lantos Ádám (fuvola), a Caroline Street zenekar, valamint a Lohonyai Zoltán-Nagy Ferenc duó játékát is hallhatja majd a közönség június 25-én a várban – mondta el kérdésünkre a szervezők nevében Rumanóczky Rudolf.