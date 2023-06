Az intézmény több nemzetközi kapcsolattal is büszkélkedhet, amelyek sora a közelmúltban egy újabb izgalmas projekttel bővült. A Brazília Nagykövetség által rendelkezésre bocsátott, Társadalmi vállalkozások: Helyi identitás és tudás című tárlat nyílt meg az intézmény ZUG helyiségének boltíves terében, tájékoztatott Baranyai Tamás, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója. Susan Kleebank, Brazília nagykövete személyesen nyitotta meg a tárlatot, amely a Múzeumok éjszakája programsorozat nyitánya is volt. A kiállítás képeken, kisfilmeken és kézműves termékeken keresztül mutat be olyan projekteket, amelyek a helyi kultúra megbecsülésének, a brazíliai vidéki kisközösségek jövedelemteremtésének, társadalmi befogadásának, és az ott élő nők szerepvállalásának példáival ismertetik meg a látogatókat. A tárlat anyagai között megtekinthetők bioékszerek, fenntartható technikával készült hímzések és szövések, hagyományos csipkemaszkok, őslakosok által készített kézműves termékek és babaçu kókuszdióból készült tárgyak. A tablókon a kézműves technikákat és a vidéken élő nők mindennapjait bemutató képek láthatók. A Művészetek Háza segítségével létrejött tárlat július 24-ig tekinthető meg a ZUG-ban.