Könczöl Imre egykori könyvtárigazgató indította útjára Várpalotán az irodalmi majálist. Ezt a hagyományt elevenítette fel idén harmadik alkalommal a Krúdy Gyula Városi Könyvtár.

– Még 2015-ben és 2016-ban tartottunk irodalmi majálist, idén pedig a Petőfi-emlékév kapcsán jutott eszünkbe, hogy újra megtarthatnánk a programot, természetesen valamilyen módon kapcsolódva 200 éve született költőnkhöz – mondta el kérdésünkre Budai László, a Krúdy Gyula Városi Könyvtár vezetője.

A Thury-vár melletti rondellánál ennek megfelelően Petőfi Sándor Pusztapalotánál íródott, Szeget szeggel című versének átiratával – az odaLÖKött KÖLtészet slam poetry csoport képviseletében – fellépett Balogh Gábor, Somogyi Csaba, Tóth Roland és Tóth Szabolcs.

– A slam poetry műfajához illeszkedő átiratok hangzottak el, a Szeget szeggel mellett más szövegek is, amelyek nyomokban tartalmaztak Petőfi verssorokat. Emellett pedig szeretettel vártunk mindenkit, hogy elmondja gondolatait, hiszen a slam poetry erről is szól – jegyezte meg Éltető Erzsébet költő, a városi könyvtár munkatársa, aki maga is elismert slammer.

Az irodalmi majálison indult útjára a Krúdy Gyula Városi Könyvtár új játéka, a Petőfi-séta is. – Ez egy helytörténeti túra, egy kedves játék, ami egy négyállomásos kisebb, illetve egy 10 állomást érintő nagyobb körben teljesíthető. Várpalota területén kell sétálni, s Petőfihez kapcsolódó, „szabadulószoba-jellegű” feladatokat teljesíteni – tette hozzá Budai László, akitől megtudtuk, a játékban való részvételhez szükség van okostelefonra és QR-kód-olvasó applikációra. Az állomásokat végigjáró játékosok pénzérme verési lehetőséggel és szabadulószoba belépőjegyekkel gazdagodhatnak.