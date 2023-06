A mindig mosolygó festő kérdésünkre elmondta, Szombathelyen született, a középiskolát is ott végezte el, majd könyvelőként dolgozott. Férje budapesti, ezért úgymond félúton, Várpalotán alapítottak családot. Egy fia és egy lánya született és most már hat unokával is büszkélkedhet.

Korábban már készített installációkat bőrből és száraz virágokból, babákat varrt, valamint a japán kertészettel is kapcsolatba került. Festői mivolta elég későn, 2020-ban tört fel, azóta viszont rendületlenül készülnek a szebbnél szebb tájképek. Szinte nincs olyan természeti téma, melyet ne szeretne megörökíteni.

A házigazda, Kóti László kiemelte, az év elején nagy sikere volt a Pongó József fotóiból összeállított tárlatnak, ezért örömmel ad helyet újra a várpalotai cukrászda egy kiállításnak.

– Már akkor szimpatikus volt számomra Tercsi, amikor telefonon beszéltünk, s ez csak erősödött bennem, amikor az otthonában együtt válogattuk a festményeket. Nem volt egyszerű feladat, hiszen nagyon sok szép alkotása van – mondta el Kóti László.

– Számomra kikapcsolódás a festés, szívem szerint reggeltől estig ecsettel a kézben állnék, de sajnos ez ritkán adatik meg. A színek kavalkádját nagyon kedvelem, talán ezért szeretem annyira az őszt, ez a képeimen is látható – tette hozzá Maráczi Tiborné Tercsi, akinek festményei június 11-ig láthatók az Öcsi Cukrászdában.