A díjazottaknak Borbély Tamás, a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke, Csanádi Csanád, a Badacsonyi borvidék hegyközségi tanácsanak titkára és Badacsony barátja, Kállay Miklós professzor, a Magyar Bor Akadémia örökös tiszteletbeli elnöke gratulált az oklevelek átadásával együtt. A bíráló bizottság értékelése alapján 13 nagy arany, 69 arany, 141 ezüst és 40 bronz minősítés talált gazdára a 2023-as megmérettetésen.

Az abszolút győztes a Szászi birtok 2021-es évjáratú Bio Badacsonyi Zeus bora lett, amely a nagy aranyéremmel jutalmazott borok között is a legmagasabb értékelést kapta. Nagy aranyat kapott továbbá a Varga pincészet 2014-es töppedt szőlőből készült Aranymetszés Badacsonyi Szürkebarátja, a Borbély családi pincészet 2016-os és 2018-as Kéknyelű selectionja, az a'Capella szőlőbirtok 2020-as és 2019-es Badacsonyi Iniciáléja, a Varga pincészet 2017-es késői szüretelésű Aranymetszés Badacsonyi Olaszrizlingje és a 2019-es töppedt szőlőből készült Aranymetszés Badacsonyi Szürkebarátja. A Borbély családi pincészet 2015-ös Kéknyelű selectionja szintén nagy arany minősítésben részesült, ahogy a Laposa birtok 2022-es Laposa Illatosa, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 2016-os Kéknyelűje, a Varga pincészet 2014-es késői szüretelésű Aranymetszés Badacsonyi Olaszrizlingje és a Sellyei Család Kézműves Borászatának 2022-es Balatoni Sárgamuskotálya is.

Kállay Miklós professzor, a Magyar Bor Akadémia örökös tiszteletbeli elnöke úgy fogalmazott a bírálatra adott borok összességéről, hogy azok egyértelműen a nemzteközi szintet képviselik. Mint mondta, ezt több más mellett az is igazolja, hogy az országos megmérettetésen több olyan badacsonyi bor is kiváló elismerésben részesült, amelyek itt is kiemelkedő értékelést kaptak. Hozzátette, hogy a badacsonyi borvidék hazánkban az ágazat élmezőnyéhez tartozik, s ez nemcsak a Balaton közelségének, hanem az itt élő szőlészek, borászok magas szintű szakmai tudásának is köszönhető.