A VeszprémFest persze már jó ideje prémium kategóriás fesztivál, magas színvonalat produkál és világhírű fellépőket, és van mellé rizling, rozé és jazz a festői Óváros téren. De idén, megspékelve mindez az EKF nyüzsgésével, valóban ébresztőt fújt a városnak.

A VeszprémFest záróakkordjait ezen a nyáron Norah Jones és zenekara ütötte le a História kertben. Jól álltak egymásnak a gyönyörűséges környezettel. Norah Jones amellett, hogy énekes és dalszerző, színésznőként is ismert, többek között főszerepet játszott Jude Law és Natalie Portman mellett Wong Kar Wai első angol nyelvű filmjében, a My Blueberry Nights-ban, amelyhez, ha már belekeveredett, írt egy dalt is. Ez esetünkben azért lehet érdekes, mert a színészmesterség ismerete kimondottan előnyös a zenés színpadon is, amint ennek tanúi is lehettünk. És az sem árt persze, ha az ember lánya már gyerekkorában, a családban szoros kapcsolatba kerül a muzsikálással. Norah Jones édesapja ugyanis Ravi Shankar. Ez a fantasztikus zenész, szitárművész pedig egyfajta hídként is “funkcionált” kelet és nyugat, a klasszikus indiai zene és például George Harrison révén a Beatles között.

Norah Jones aztán tovább vegyítette a műfajokat, és sajátos stílust alakított ki a jazz, a country, a blues és a soul keverésével. Mindez már az első nagylemezén, a Come Away with Me-n is megmutatkozott, amely húszmillió példányban fogyott el, és öt Grammy-díjat hozott a konyhára, ami felettébb erős kezdés. Majd ugyanilyen tempóban lett világsztár, a miértre pedig a veszprémi közönség is megkapta a választ.

A koncert nyitó koreográfiájaként egyszerűen felsétáltak a színpadra és belevágtak az első dalba. Semmi fakszni, és ez a látszólagos egyszerűség maradt is a ráadás végéig. Néhány kimondottan popos szerzemény vezette fel a jazzesebb elemekkel átszőtt, nehezebb kompozíciókat, hogy aztán a könnyedebb smooth jazz következzen. Egyszer szakadtak ki a nyugodt középtempóból, egy rock and rollba torkolló country dal erejéig.