A lelkes és szépszámú hallgatóság a népszerű dixieland mellett charleston- és boogie-woogie dallamokat is hallhatott szombaton késő délután. Babos Lajos és csapata ezúttal is sokaknak szerzett kellemes perceket, órákat, s a piknik remek hangulatát még az esőre álló idő sem ronhatta el, gyakran harsant fel a taps, természetesen nem érdemtelenül. A közönséget a házigazdák nevében Tóth-Rompos Patrícia köszöntötte, aki férjével, a zenekar egyik alapítójával, dobosával, Tóth Péterrel álmodta meg a most már hagyományos rendezvényt. Még a pandémia idején fogalmazódott meg bennük a gondolat, hogy tegyenek valamint az elszigetelődés ellen, s ennek eredménye, létjogosultsága immár a negyedik esztendőben is igazolódott.

A Happy Dixieland Band mostanra a legjelentősebb fesztiválokon is megmutathatta magát, 2016-tól szakmai munkája elismeréseként Hévíz város hivatalos kulturális nagykövete. Megalakulásuk óta tizenkét év telt el, amelyben a csapat hosszú utat járt be, de kitartó munkájukat siker koronázta, ma országos hírnévnek örvendenek. A kitűnő zenei minőség mellett védjegyük lett a hiteles, korhű arculat is, amely a 20-as évek világát idézi. Mind a látvány, mind a profi zenészek nagyszerű játéka, valamint az ismert, fülbemászó dallamok felhőtlen szórakozást, kikapcsolódást biztosítanak minden korosztálynak. A múlt héten Miskolcon vettek részt egy zenei fesztiválon kiváló zenekarok társaságában, s azóta folyamatosan érkeznek a gratuláló üzenetek és a CD-vásárlási igények úgy a hozzáértő közönségtől, mint a szakma képviselőitől.

Az együttes jelenlegi tagjai Lakossy Tamás (trombita), Babos Lajos (klarinét – zenekarvezető), Tóth Péter (dob), Szerdahelyi Károly (bendzsó, ének), Piller Balázs (zongora), Bardon Ivett (ének), Lenkei-Major Lilla (harsona) és Murka László (nagybőgő).