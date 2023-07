A megjelent vendégeket Tompos László polgármester köszöntötte. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy nagy öröm számára ez a programsorozat, amely elhozza a művészetet Nemesgulácsra, a Balaton-felvidékre. Mint mondta, a vidéki ember is érzékeny a szépre, a jóra, csak kevesebb lehetősége nyílik az azzal való találkozásra, mint a városban élőknek. Ezért a Lakner Zoltán Lehel által megálmodott és a nemesgulácsi önkormányzat támogatását élvező Tanúhegyek nyara egyfajta küldetést is teljesít, immár hagyományosan. Hozzátette, ráadásul Nemesgulácson is élnek olyanok, akik csodálatos alkotásokat hoznak létre, olyanokat, amelyek örömet okoznak másoknak, s szintén megtekinthetők a művelődési házban.

Az ötletgazda és főszervező, Lakner Zoltán Lehel a tárlat egészéről szólt, s az est különlegességeként bemutatta Németh Gábor karnagyot, aki harmonika játékával kápráztatta el a zenekedvelő közönséget. Utána nyitották meg a Best of Gulács című képzőművészeti kiállítást, amely Burda Anna és Guba Anita képeit mutatja be, valamit a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) képeiből is remek ízelítőt kaptak a szép számmal megjelent látogatók. A Balaton-felvidék - a magyar Provansz - öröksége című összeállításnak köszönhetően egyebek között francia és magyar emlékek érdekes párhuzamára, hasonlóságára derül fény, az egyesület jelentős kutató és rendszerező munkája folytán.

Nemesgulácson augusztus 18-án folytatódik a Tanúhegyek nyara. 11 órakor a Szabadidő parkban gyermekprogramok kezdődnek, 18 órától Küronya Vera ad orgonakoncertet a római katolikus templomban. 18.45-kor pedig ismét a nemesgulácsi művelődési ház fogadja a nagyközönséget a Karitatív magyar szentek című fotókiállítással.