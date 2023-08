A Szent Anna-plébániatemplomot 1875-ben szentelték fel Jézus Krisztus nagyanyja tiszteletére. A templom búcsúünnepén való részvétel a bocsánatos bűnöktől való megszabadulás lehetősége is, így kiemelt ünnep a katolikusok számára, mely a nők szerepére is ráirányítja a figyelmet: Szent Anna erőt, bátorítást és vigasztalást ad a nőknek, édesanyáknak és nagymamáknak. Szent Anna Szűz Mária anyja, Jézus nagyanyja volt, s imádságos lelkületű, a családot gyámolító példája ma is érvényes.

– Szent Anna élete gazdag volt, ám házassága Szent Joachimmal nem úgy alakult, ahogy azt elképzelték, aminek főleg a gyermektelenség volt az oka – adott történeti áttekintést Salgó Ferenc plébániai kormányzó. – Akkoriban megvetettséget váltott ki, ha egy párnál nem érkezett meg a gyermekáldás. Ők ezt a megpróbáltatást Istenbe kapaszkodva tudták megoldani, ez is mutatja, hogy bízni kell isten segítségében. Azt gondolom, életük a mai napig jó példa a mai fiatalok, a házaspárok számára, hogy merjenek elköteleződni, törekedjenek egy igazán mély, tartalmas, egymásnak és Istennek odaadott életre.

Fotó: Haraszti Gábor

A Szent Anna-napi ünnepi mise hagyománya a jubiláló házaspárok megáldása, ezúttal 12 pár vehette Salgó Ferenc plébániai kormányzótól az áldást. A búcsúi nagymise főcelebránsa és szónoka Kerekes Károly Hubert bencés szerzetes pap volt, aki szentbeszédében kitért pápai emlékeire, szüleire, nagyszüleire, akik hidat építettek a múlt és jelen között. Az idei rendezvénysorozat koncerttel ért véget, a Szent Anna-templomban Csatlós Krisztina, Csatlós Jácinta, Eisenbeck Ágota, Masszi Anna, Menyhárt Péter és Gönye Martin lépett fel.