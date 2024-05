– Egy nehéz Eb-n vagyunk túl, de még az utolsó pillanatok is bearanyozhatják a versenyzők életét – kezdte beszámolóját Vajky László, a klub edzője.

A dobogó tetején a magyar csapat

Fotó: VEDAC/Vajky László

– A világversenyeken a rendszeresen a legjobban szereplő női erőtörők túlnyomórészt Európában vannak. Így nagyon komoly eredménynek számít az Eb-aranyérem, főleg csapatszámban, mivel ott nagy és erős felépítésű sportolónők szerepelnek eredményesen – fogalmazott Vajky.

A magyar erőtörő csapat – amely Európa-bajnoki (2018) és világbajnoki (2019) címmel is rendelkezik – már a tavalyi vb-n is esélyesként indult a lengyelekkel együtt (akik az előző Eb-t nyerték meg a magyarok előtt).

– Sajnos ott vitatható adminisztrációs okok miatt kizárták mindkét éremesélyes csapatot a versenyzésből, így nem küzdhettek az érmekért. Most viszont újra döntőbe került a két csapat. Kettőjük között dőlt el az aranyérem sorsa, amit magabiztos versenyzéssel, három döntetlen értékű hosszabbítás után a magyar lányok nyertek, köztük a legkönnyebb, 50 kg alatt is versenyző Bécsi Nikivel – számolt be a versenyről Vajky.

Az Európa-bajnok hatfős csapat tagja volt még a VEDAC-os Bécsi Nikolett mellett Kosztyú Veronika a Balatonalmádi TKD képviseletében (Nikivel már voltak 2018-ban Európa-bajnokok csapatban), Süli Tamara, a Budapesti Sasok TKD versenyzője, (mindhárom sportoló tagja volt a 2019-es vb-győztes magyar csapatnak Németországban), a szintén veszprémi Kovács Adrienn, a Veszprémi TKD SE versenyzője, aki most szerepelt először a magyar válogatottban, valamint Szilassi-Horváth Réka, a Budapesti Sasok TKD és Tamás Tímea, a Nagybánhegyes TKD versenyzője.

Az AETF Taekwon-do magyar válogatott öt arany-, egy ezüst- és hét bronzéremmel zárta a kontinensviadalt. Edzőként Vajky László kísérte Nikolettet. Következő versenye a Világkupa lesz június elején.