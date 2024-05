Pethes Pál közös képviselő irányításával főként önkormányzati, valamint az épülethez tartozó kisebb területen alakították ki a 27 parkolóhelyet, ugyanis ennyi lakás található az épületben.

Pethes Pál közös képviselő vezetésével kezükbe vették a sorsukat a lakók Balatonfüreden, a Liliom utca 4. szám alatt

Fotó: Kovács Erika/Napló

A parkolóhoz osztatlan közös tulajdonban lévő területen lejáratot is építettek, amelyre az utcáról távirányítású ajtón lehet ráhajtani. Így ezentúl már nem parkolnak az autók a környéken, illetve a kertben, mely felszabadult a járművek alól, mely ezentúl teljes egészében a lakók, illetve a házban élő 16 gyermek kényelmét szolgálja, akik most már nyugodtan és biztonságban játszhatnak a parknak is beillő gyönyörű kertben, a fák alatt, a növények, virágok között.

Mindemellett a közös képviselő arról is gondoskodott, hogy rendbe tegyék a ház mellett lévő impozáns Tavasz elnevezésű, szép, mészkőből kifaragott szobrot is, mely Sóváry János (1895-1966) szobrászművész alkotása, és nemcsak a helyszín ékessége, hanem a környék büszkesége is, ugyanis kecsességével, finomságával harmonikusan illeszkedik Balatonfüred eleganciájához. A szobrot megtisztították, amelyhez Pethes Pál külön táblát is elhelyezett, a műalkotás környezetét pedig rendbetették.