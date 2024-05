Az énekesnő, miután hazatért az Ázsia Expressz ötödik évadának forgatásáról, Szicíliából örvendeztette meg a rajongókat – írta a ripost.hu Cserpes Laura különleges utazása kapcsán, ami nagyon fontos számára. Egyik fotójánál így fogalmazott: Egyik legkedvesebb utazásom. Hamarosan hozok még képeket és videókat. Az énekesnő betartotta a szavát, elárasztotta követőit szebbnél szebb bejegyzésekkel. Eszerint hatalmas élmény volt számára Szicília, igencsak élvezte az ottani életet, megnézte az Etnát, elment Savocába, ahol A keresztapa című film híres esküvői jelenetét forgatták. Laura teljes szívvel ajánlotta a helyet azoknak, akik még nem jártak a szigeten, de gondolkodnak rajta. De mint minden jónak, a szicíliai utazásnak is vége szakadt, bár a hazaérkezése egy szuper hétvégével folytatódott, ahogy ő fogalmazott bejegyzésében. A családdal töltötte a hosszú és élményekben gazdag pünkösdi hétvégét, ami többek között egy badacsonyi látogatást is tartogatott számára. Alig pár nap múltán, most szombaton, május 25-én ismét a Balaton partjára érkezik, megint a Badacsony lábánál lesz a gyönyörű énekesnő, ám most színpadra is lép a badacsonytomaji városnapi rendezvényen este 8 órakor.

A badacsonytomaji városnapi program plakátja szerint a rendezvény arca Cserpes Laura

Fotó: szervezők

Az már csak ráadás, hogy követők, rajongók, zenekedvelők ezúttal új frizuráját is láthatják élőben, ugyanis Laura váltott. Mint pár nappal ezelőtt egyik bejegyzésében írta, körülbelül tíz éve ugyanúgy hordja a haját, és úgy érezte, szüksége van egy kis frissítésre. Arra, hogy a frizura frissítése konkrétan mit eredményezett, a szombat esti közönség választ kap Badacsonytomajon.