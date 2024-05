A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében nyert pályázati úton 150 millió forintot Zirc a Békefi Antal Városi Könyvtár energetikai felújítására. Erről Kovács Zoltán országgyűlési képviselő beszélt az ünnepélyes átadáson, és hangsúlyozta: érdemes ilyen gazdaságosabb működtetést, komfortosabb használatot biztosító fejlesztésekbe belevágniuk az önkormányzatoknak, jelentős megtakarítást érhetnek el velük. Megjegyezte, hogy a könyvtárakra a digitális világban is szükség van, információs központ szerepét töltik be.

Gazdaságosabb lett a működtetése, komfortosabbá vált a használata a zirci városi könyvtárnak. Képünkön az energetikai felújítás átadásán látható Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, Ottó Péter polgármester, Szeli Dóra Réka intézményvezető és Hellebrandt Ferenc alpolgármester

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Ottó Péter polgármester felidézte, hogy a könyvtárépületet korábban szállóként, vendéglőként is használták, kiskorában iskolásként ide járt napközibe. Mivel több mint százhúsz éve épült, műszaki problémákkal küzdöttek benne, időszerűvé vált átalakítása, a működési költségek csökkentése miatt és azért is, hogy a városközpontban szebb látványt nyújtson. Napelemek kerültek a tetejére. A városvezető szavai szerint legtöbb intézményüket már hasonlóképp sikerült átalakítaniuk, és ilyen fejlesztéseket terveznek a gimnázium és a művelődési ház, a volt MHSZ épületében is. Ottó Péter szavai szerint az elmúlt hónapok tapasztalatai szerint a könyvtár valóban önellátó lett energiafogyasztás szempontjából.

A Békefi Antal Városi Könyvtár gépházát is megtekintette a városvezetőkkel a honatya

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Hellebrandt Ferenc alpolgármester elmondta, hogy a teljes körű energetikai felújítás keretében megszépült az épület külseje, új festést és 15 centiméteres hőszigetelő réteget kapott. Megújult belül is, a gépészete például. Kicserélték a nyílászárókat, szigetelték a fafödémet, megerősítették a tetőszerkezetet, és a régi palafedés helyére cserepek kerültek. A legjelentősebb változást az új fűtésrendszer jelenti, hőszivattyús megoldást alkalmaznak, és a hőbefúvás a helyiségekben a fűtést, a hűtést is biztosítja. Jelentős megtakarítást érhet el így a várossá válásának idén negyvenedik évfordulóját ünneplő Zirc önkormányzata.