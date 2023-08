Egy olyan helyen, a Szent-kútnál, ahol gondolatban most is egy gitáros kísérte mindenki sorsát, életét, mosókonyhától albérletig, presszókig, amikor a szerelem is csak csönddé válik. Hallhatták lélekben a nézők: csak tíz év múlva ne ez a dal legyen. És a lélek azt felelte vissza: száz év múlva is ez a dal legyen.

Mert azóta is örökké boltba sietünk, albérletet fizetünk, levelet küldünk nővérünknek, apa kalapjában, ócska cipőnkben. Cseh Tamás pedig ránk tekint, hiszen útra kelt a jobbik részünkkel. Varázslóként, az énekmondók naplovagjaként. Ahol az indián dobok ritmusa repít a végtelenbe. Nincs légszomj, csak égszomj. A varázstalanított világ örök körforgásában. A dalnokok álmaival Bakonybélben.

Varga Róbert