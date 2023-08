Te is sváb vagy? Megvan rá az esély, különösen ebben a megyében. Értékes örökség, amit akkor is érdemes előásni, ha a családban már elfelejtették. Vannak is ilyen törekvések, számolt be róla Eich Mária, a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, amikor a Német Házban éppen zajló nyári táborról érdeklődtünk.

Az idei tábor az ötödik, most huszonhét általános iskolás korú (elsőstől hatodik osztályig) résztvevővel. Jöttek a három nyelvi tagozatos intézményből, a Dózsa, a Botev és a Gyulaffy általános iskolából, de köszönhetően a veszprémi nagymamáknak, két kislány érkezett a fővárosból is. Sok a visszatérő a diákok között, van, aki már ötödszörre jelentkezett. A jövő héten harminc fiatal vesz részt a második táborban, amelyet a Német Klub szervez. Mindkét esetben, amellett, hogy német nyelvű programrészek is vannak, lesznek, hagyományátadó táborokról van szó. Az első címe: A mi családunk és annak mindennapjai. A résztvevők tanulnak gyermekdalokat, mondókákat, játékokat, sváb táncokat és körjátékokat. Kézműves foglalkozásokon készítenek tábori kitűzőt, kopogtatót a bejárati ajtóra, pólót festenek magyarországi német motívumokkal, vagy éppen főzőcskéznek. Szerepel a programban egy kirándulás a Bakony a mi hazánk szlogennel, amelynek keretében a márkói Szent Márk-házban ismerkednek a múlttal, így azzal, hogyan éltek ezen a vidéken a sváb családok.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott idei táborban, a korábbiakhoz hasonlóan, az öt nap eseményeit jelenetekben fűzik műsorrá, amelyet augusztus 4-én, pénteken 16 órától mutatnak be a Német Házban a családoknak, szülőknek, nagyszülőknek, testvéreknek, barátoknak.