Kellerné Egresi Zsuzsanna

Fotó: Komaniczki Zoltán

Kellerné Egresi Zsuzsanna a beszélgetés során felidézi, nagy volt a várakozás a képzés kezdetekor, de minden az elképzelése szerint alakult, hiszen gyorsan összeállt az a csapat, amelynek tagjai azután két éven keresztül minden szombatjukat együtt töltöttek, ami szerinte örökre összekapcsolja a fiatalokat. Elmondta, van olyan akadémista, aki már el is kötelezte magát a teátrumnál, de a többiek esetében is biztosnak tartja, hogy nemcsak hasznos időtöltést ad számukra, de olyan tudással és tapasztalatokkal is felvértezi őket, ami az élet bármely területén csak hasznukra válhat. Kiderült, már tervezik a második osztály indítását – húszfős lesz a létszám, a jelentkezők közül felvételi beszélgetés során választják ki azokat, akik belevághatnak a kétéves kurzusba.