Az Ars Sacra célja, hogy népszerűsítse Európa hagyományos keresztény kultúráját és lehetőséget teremtsen az embereknek a szakrális művészetekhez való kapcsolódásra. A rendezvény 2023-as mottója: „Keresd a békét!” (Zsoltárok 34:15). A zene, a szakrális zene egyetemes, és valamennyi művészeti ág közül talán a leginkább érinti az érzelmeinket, ezért a leghatározottabban képes az emberre hatást gyakorolni. Nem tudjuk és nem is akarjuk kivonni magunkat a hatása alól. A zenei szolgálat mindig is jelentős szerepet játszott a keresztény kultúrkörben a vallásos ünnepeken, liturgikus eseményeken is. A hit, az elmélyülés, az imádság, a ráeszmélés, a rácsodálkozás – emberi szempontból – legkifejezőbb megnyilvánulásaként. A zene egyben képes átlépni a nyelvi és kulturális korlátokat is.

Tájékoztattak arról is: a Veszprémi Főegyházmegye feladatának tekinti, hogy mindenkihez szóljon, s mindenkinek elmondhassa azt az örömhírt, amellyel életünk tartalmas, boldog, szabad lehet. Ennek a Krisztusba vetett élő hitnek számtalan megjelenése lehet. Ezek közül talán a kultúra és a zene a „legkézzelfoghatóbb” eleme szolgálatuknak. A zene nélkülözhetetlen, mint a hit kifejezésének és Isten dicsőítésének egyik eszköze.

A Veszprémi Főegyházmegyében az idén öt városban – Veszprémben, Keszthelyen, Balatonalmádiban, Tapolcán és Ajkán – mintegy 12 koncerttel és művésztalálkozóval várják az érdeklődőket.

Az egyházmegyében már az eseménysorozat első napján, szeptember 16-án négy helyszínen is koncerteket rendeznek. Balatonalmádi-Vörösberényben a Loyolai Szent Ignác-templomban Szamosi Szabolcs orgonaművész 18 órától orgonál a hallgatóságnak. Tapolcán a Nagyboldogasszony-templomban Virágh András Gábor orgonaművész hangversenyét hallhatják az érdeklődők 19 órától. Keszthelyen a Karmelita bazilikában Kovács Szilárd Ferenc lép fel 19.30-tól. Veszprémben a Szent Mihály-főszékesegyházban Jakab Hedvig orgonaművész ad hangversenyt ugyancsak este fél 8-tól.

Különleges zenei élménynek ígérkezik Dankos Attila orgonaművész és Fekete Melinda Zsófia szaxofonművész közös koncertje is szeptember 19-én, 19.30-tól a veszprémi Érseki Palota dísztermében. Szintén a megújult veszprémi várnegyed, a Körmendy Ház látja vendégül Veszeli Lajos festőművészt, akivel művésztalálkozót tartanak szeptember 20-án 19 órától.