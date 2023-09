– Nagyon nagy siker volt! – jelentette ki a veol.hu érdeklődésére Gallyas Veronika, a cirkuszközpont vezetője az elmúlt négy napot elemezve. – Négy előadásunk volt, 17-én az első az Óváros téren, illetve a polgármesteri hivatal előtt, aztán a Foton környékén, majd a Jutasi úti lakótelepen, a Jutasi pikniken, míg a záró, nagy előadás szombaton este a Kossuth utcán. Mindegyik telt házzal, hatalmas sikerrel ment, ám ami ennél fontosabb, az az volt, hogy nagyon sokan jöttek oda hozzánk, hogy az nekik mennyire különleges élmény volt.

Gallyas Veronika elmondta azt is, hogy emberileg is nagyon sok kapcsolat alakult ki a nézőkkel, akik visszajártak, és megnézték több előadásukat is.

– Nekünk, az Inspirál Cirkuszközpontnak az a küldetésünk, hogy a kortárs cirkuszi forma világában alkossunk, hiszen már mi magunk is olyan zsonglőrök közül nőttünk ki, akik parkban kezdtünk – a tradicionális cirkuszi családoktól, az utazó cirkuszoktól, az artistaképzőtől függetlenül – gyakorolni, zsonglőrködni és belépni a cirkusz világába – derült ki. – Ez a nyitás Magyarországon is fontos lépés. Szerintem az, hogy Veszprémnek szándékosan ikonikus, kultikus helyeit választottuk ki, és ott hoztunk létre egy előadást, az pluszértéket képvisel, mert ezáltal lehet tényleg közel hozni a cirkuszt az emberekhez.

A Kreatív Europe nevű európai művészeti alap és az Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával sikerült megvalósítani az előadást Veszprémben. Ugyanakkor a performanszt Elefsinában is láthatták, hiszen a görög város is Európa Kulturális Fővárosa, így egyfajta hidat hoztak létre a két település között. Így aztán nem is meglepő, hogy nagy számban voltak jelen görög artisták, de mások mellett bevonták még a kijevi cirkuszakadémia hallgatóit is.