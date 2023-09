Az Erzsébet térre, a Budapest Óriáskerékhez hívták a sajtó képviselőit az Inspirál Cirkuszközpont szervezésében létrejövő veszprémi artista-előadások beharangozójára. A több mint ötven méter magas, forgó óriáskeréken ízelítőt is adtak a lélegzetelállító attrakciókból. A Together! című, egyedi cirkuszművészeti sorozat performansz előadásai az adott helyszínre komponálva, a közönség bevonásával, négy ország 25 cirkuszművészének részvételével jönnek létre – tudtuk meg Gallyas Veronikától, a cirkuszközpont vezetőjétől. Veszprémben - a légi és talajakrobatika, egyensúlyozás, zsonglőrködés mellett – lesz rendhagyó cirkuszi városnézés artistákkal, faltánc a várfalon és a Függőkertben. Izgalmas produkciónak ígérkezik a Circus Live Museum, és 23-án a „nagy finálé", amelyet szintén a közönség részvételével tartanak a belvárosban.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a sajtótájékoztatón

Fotó: Osváth Sarolta

- A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat idegenforgalomra gyakorolt hatása felülmúlja az összes korábbi rendezvény eredményeit – hangsúlyozta a fővárosi sajtótájékoztatón Navracsics Tibor miniszter. - Ahhoz képest, hogy az eddigiek esetében átlagosan egyharmaddal nőtt az EKF-helyszíneken a turisták, érdeklődő látogatók száma, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program az első fél évben az érintett térségbe a belföldi turizmusban 92 százalékkal, a külföldi látogatók esetében 56 százalékkal több vendéget vonzott.

Fotó: Osváth Sarolta

- A látogatók magas száma, a várakozásainkat is jóval túlszárnyaló siker titka talán az, hogy a korábbiaknál tágabb értelemben gondolunk a kultúrára, fogalmazott a miniszter. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat azt is bebizonyította, hogy a művészet, a kultúra jóval több, mint időtöltés, mint pusztán nyári, őszi szórakozás. Rámutatott, hogy a társadalmi részvétel, az önkéntesség is sikeresen megvalósult törekvése a programszervezőknek. A rendezvények jelentős része a közösség és a közönség bevonásával zajlik, így lesz ez az artisták veszprémi előadásain, és remélhetően a jövőben, az EKF-et követő esztendőkben is, tette hozzá.