Bán János számára az igazi ismertséget a Bán Mór álnéven írt Hunyadi című regénysorozat hozta meg, amellyel öt alkalommal nyerte el a legfőbb hazai science-fiction irodalmi elismerést, a Zsoldos Péter-díjat. A népszerű író elmondta, a Bán Mór írói álnévvel Jókai Mór előtt kívánt tisztelegni, akit a történelmi regényírás klasszikusának tekint.

– Többször jártam már Pápán, igaz, íróként ilyen típusú meghívásnak most tettem először eleget, nagyon örültem a megkeresésnek – mesélte a találkozó előtt a szerző. – Olvasóként mindig nagy rajongója voltam a történelmi regényeknek, nagyon szerettem azokat a sorozatokat, amelyek sok-sok köteten át képesek egy adott korszakba repíteni. Mindig vágytam arra, hogy legyen időm, energiám és lehetőségem arra, hogy egy magyar történelmi korszakot olyan mélységben meg tudjak ismerni, hogy a kutatás során felhalmozott tudást, ismeretanyagot át tudjam adni az olvasóknak. Ez lett a Hunyadi-kor – tette hozzá.

A szerző elmondta, a kor történeti hátterének feldolgozása közben döbbent rá, hogy milyen nagy fába is vágta a fejszéjét, így az egy évre tervezett kutatómunkából tíz év lett, sőt az első kötet megjelenése után 15 évvel is derülnek ki eddig nem ismert részletek.

– Diákként is nagyon szerettem ezt a korszakot, hosszú évek alatt kialakult bennem egy kép arról, hogyan is élhettek ezek az emberek. Tetszett az a gondolatvilág, amely mentén élték a mindennapokat. Félezer évvel ezelőtt a Hunyadiak kora egy harcos korszak volt, a többség eltökélten, határozottan állt a problémák megoldásához. Ebből a mentalitásból a mai kor embere is tanulhat – emelte ki.

Bán János hozzátette, eredetileg a Hunyadi-család három nemzedékét szerette volna bemutatni, ehhez képest az eredetileg háromkötetesre tervezett Hunyadi-történet tizenkettedik könyvét vehették kezükbe idén az olvasók, és hol van még Mátyás király és Corvin János története? Arról nem is beszélve, hogy a nem mindennapi sikerre a filmkészítők is felfigyeltek, nemrég fejeződött be a tízrészesre tervezett sorozat forgatása, amely 2024 őszén kerül képernyőre. Az író-olvasó találkozó dedikálással ért véget.