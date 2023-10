A félelem nyara lebilincselő olvasmányélmény

Melis ugyanis irodalomtörténész egyetemi oktatóból lett magánnyomozó, vagyis a filológus nyomozómunkáját a detektívével cserélte föl. Graham Greene-ről tervezett monográfiáját megint kénytelen félretenni egy újabb gyilkossági, sőt, sorozatgyilkossági ügy miatt, amely úgyszólván őt találta meg, szippantotta be örvényébe, hiszen a Balaton-parti szomszédjában történt. Ahogy szaporodnak az áldozatok, a merényletek és a rejtélyek, s amint Melis egyre közelebb kerül a megoldáshoz, úgy távolodik irodalomtudományi műve megvalósításától. Aztán a 32. fejezetben kimondja: „Greene-t kivégzem a mostani nyomozásban” – kétségek között hagyva beszélgetőpartnerét, Mándoky őrnagyot és az olvasót is, vajon sokadik beteljesítetlen fogadkozásáról van-e szó („Ez az utolsó ügyem, Péter. Ha befejezem, csak az irodalomtudománynak akarok élni.”), vagy ezúttal komoly fogadalomról, amelynek azonban nem egyértelmű a jelentése. A monográfusi kudarc csupán valószínű és talán átmeneti, a detektívsiker ellenben bizonyos és végérvényes. Igaz, megannyi bizonytalanság, tévhit, tévút után.

Melis nem Sherlock Holmes- és Hercule Poirot-féle zseniális, felsőbbrendű szürkeállománnyal megáldott csodanyomozó, hanem külső segéderőket, segítségeket okosan felhasználó műkedvelő – ámbár amatőrként is felülmúlja a hivatásos rendőröket, még párizsi barátját is. Segítőtársa irodalomtudósi tehetsége is, no meg a nélkülözhetetlen szerencse: láss csodát, a tetteshez vezető nyomok közt éppen Graham Greene-től származó idézetek sorakoznak. Melis emberi ember, „homo humanus”, a maga gyarlóságaival és életszeretetével egyetemben: érzéki hedonizmusának ezúttal nem annyira gasztronómiai, inkább szexuális vonásait domborítja ki az író, rávilágítva, hogy magándetektívjéről aligha lehetne megmintázni a férfiúi hűség szobrát. „Emberi, túlságosan is emberi” hibái ellenére is jó ügyet szolgál eredményesen. Legalábbis gyilkosvadászként. És krimiíróként is, aki utólag megírja sztorijait (Kellei György alteregójaként: könyveik címei egybeesnek). Kétszeres győzelme valójában teremtőjének, a balatonfüredi regényírónak – és jeles kulturális újságírónak – dupla diadala. A sokadik. A félelem nyara lebilincselő olvasmányélmény, a forró hónapokat az izgalom nyarává varázsolja. A hűvösödő őszt és a hideg telet nemkülönben.

Madarász Imre