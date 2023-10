A könyvtár szakmai igazgatóhelyettese, Simon Judit elmondta lapunknak, hogy a 350 ezer forintos támogatáshoz a könyvtár alapítványa jutott, a helyi Te Számítasz Egyesület pedig partnerként vett részt a pályázatban. Az egyesület által patronált gyerekek pedig elsőkként próbálhatták ki a játékokat a napokban.

– A könyvtár társasjátékai nem csak a gyerekek, a családok körében, hanem a baráti közösségekben is népszerűek, de ideje volt már bővíteni, frissíteni a készletet. Annál is inkább, hiszen ezek az eszközök segítenek abban, hogy erősítsük a közösségi érzést, amely pedig a könyvtár fontos funkciója az utóbbi években. Olyan játékokat vásároltunk, amelyek nullától 14 éves korig minden gyermeket örömmel tölthetnek el. Például autós játékokat, emeletes garázst, fajátékokat, építőkockát, kártyajátékokat és fejlesztő játékokat. De rendelünk még játszószőnyeget is a legkisebbeknek, valamint kiskonyhát is. Október 7-én pedig társasjátéknapot rendezünk – mondta Simon Judit.

A játékok bárki számára elérhetők a gyermekkönyvtár nyitvatartási idejében.