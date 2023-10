2022-ben nagy sikere volt a Gospel karácsonynak: az előadók fantasztikus hangulatot varázsoltak a Veszprém Arénában, a koncert végén a közönség nagy része állva táncolt a kórussal együtt. A tavalyi év után David Bratton visszatér Magyarországra, most azonban egy másik kórussal lép színpadra. A Virginia State Gospel Chorale 1971-ben kezdte meg működését, azóta számos koncertet tudhatnak maguk mögött: zenéltek együtt Whoopi Goldberggel, Diana Ross-szal, Cindy Lauperrel, és II. János Pál pápa tiszteletére is adtak koncertet karrierjük kezdetekor. 2013-ban a népszerű America's Got Talent nevű versenyben egészen a döntőig meneteltek, így a tv-képernyők előtt ülve sok millióan zárhatták őket a szívükbe.

A második alkalommal megrendezett Gospel karácsony lényege, hogy a lelkünket is ünneplőbe öltöztessük: a karácsonyra való készület nem csak a konyhában történik, és nem is a végtelennek tűnő ajándékvásárlás a lényege. A Gospel karácsony segít egy kicsit megállni, feltöltődni és felszabadultan örülni az ünnepnek. Az elmúlt években nem kíméltek minket a krízisek: járvány, háború, gazdasági nehézségek. Ezzel a rendezvénnyel a szervezők egy kis hálaadásra is hívnak mindenkit, hogy a nehézségeken túllendültünk, és nem utolsósorban azért, hogy vannak mellettünk, akikkel megoszthatjuk az örömünket, az ünnepet!

A fantasztikus showműsor kicsiknek és nagyoknak egyaránt érdekes lehet: a karácsonyi dalok mellett olyan világslágereket is hallhatunk majd gospelverzióban, mint John Lennontól a „War is over”, Whitney Houstontól az „I Love the Lord”, vagy a Hillsongtól az „Oceans”. A Virginia State Gospel Chorale látványos koreográfiái pedig felülmúlják minden eddigi elképzelésünket a karácsonyi koncertekről. A jegyek megvásárlását is érdemes időben megtenni, a tavalyi évben szinte telt ház előtt zajlott a koncert.