Ezért lehetett 16 évig Madame Butterfly a Pillangókisasszonyban, Violetta itthon és külföldön tucatnyi rendezésben a Traviatában, Mimi a Bohéméletből, Tatjána az Anyeginből, Donizetti operájában Boleyn Anna, Hoffman meséiből Antónia, Erkel Ferenc Bánk bánjában Melinda, a Dózsa Györgyben Csáki Laura. Mozart Varázsfuvolájának Paminájaként emlékezetesen remekelt. Britten Peter Grimes című operájában Ellen Orfordot játszotta, Gounod Faustjában Margitot énekelte, Verdi Simon Boccanegra című művében pedig Améliát alakította. A Manon Lescaut és a Tosca címszerepe kirobbanó erővel hatott mindenhol, ahol játszotta. Szinte nincs olyan lírai szoprán szerep, amit ne énekelt volna el vagy Magyarországon, vagy a világ más pontjain. Az operettekről nem is szólva: Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Strauss, Jacobi Viktor legnépszerűbb operettműveinek főszerepét énekelte.

Belegondoltam most abba is, milyen lehetett Drezdában Giseldaként Verdi A lombardokjában tizenhétszer a függöny elé menni meghajolni. Ha szűken mérjük is, majd félórás ünneplés, lehet több is. Rengeteg idő ez a függönyön túl. Egész élete ott zajlott, színpadon és a függönyökön túl. Ott le is pereghet az élet a szerepeken, műveken, női sorsokon át. Sok darabban halt meg, így írták meg a szerzők ezeket a műveket. Ő pedig úgy is játszotta el azokat. Élte mindazokat a színpadi halálig. Sokat néztem az Otello filmet vele, ami elindította a pályán Desdemonaként Melis György és Simándy József oldalán, és Ferencsik János vezényelt a zenekart. Maria Callas-estje, számtalan előadása, fellépése beleégett szívekbe, lelkekbe, emlékekbe.