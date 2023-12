Vadkerti Imre Bakony-rajongó lett 1 órája

Karácsonyra megjelent A szeretet dala, a Porva-Szépalmán forgatott klip

Beleszeretett a Bakonyba a Kormorán énekese, Vadkerti Imre, ezért itt forgatta nemrégiben új, karácsonyi dalának klipjét, pontosan Porva-Szépalmapusztán – ezt már megírtuk. Most meg is jelent a dal és a kisfilm. Ezzel is kívánunk olvasóinknak kellemes ünnepeket.

Rimányi Zita Rimányi Zita

Vadkerti Imre olyan rockoperákból lehet ismert olvasóinknak, mint az István, a király és a Kinizsi, a nép fia. A szeretet dala, azaz új dala kapcsán azt hangsúlyozta lapunknak, hogy nemcsak a karácsonyról szól, az "ünnepen innen és túl" sor is szerepel benne. Leginkább a béke érzésének fontossága fogalmazódik meg a lassú, bensőséges hangulatú számban. A szerzője Szabó Leslie. A rendezést Kovács Koppányra bízta az énekes, akit a Rómeó Vérzik zenekar frontembereként ismerhetünk. Veinperlné Kovács Andrea porvai polgármester szerint Vadkerti Imre helyszínválasztása elismerés a falubelieknek, eddigi törekvéseiknek, munkájuknak, amivel többek között megbecsülik a természetet, ami körülveszi őket. Örülnek, hogy az énekes idén kétszer fellépett náluk és jövőre visszavárják.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!