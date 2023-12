Az utcaművészeti pályázat szorosan csatlakozik a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program képzőművészeti koncepciójához, amelynek egyik célja, hogy a művészet a hagyományos tereken túl a kortárs művészetek eszközeivel, friss szemléletű alkotásokkal legyen jelen az utcákon, a köztereken, épületek falain és más, nem szokványos helyszíneken is. Az utcaművészet segít abban is, hogy ezzel a számukra jól befogadható műfajjal a fiatalokhoz is kerüljenek közelebb a művészetek.

A street art az egyik legszabadabb és legizgalmasabb kortárs képzőművészeti műfaj. Gerilla művészeti ágként indult, és graffitik, különleges poszterek, minták és installációk formájában jelentek meg a sokszor névtelenség homályába burkolózó művészek munkái az utcákon. A művek eleinte a városok szégyenfoltjait értelmezték újra, és miközben mára a műfajt űző művészek sztárokká váltak, még mindig vannak, akik továbbra is álnév és álarc mögé bújnak. A megrendelők újabban városok és cégek lettek, az alkotások pedig ma már olyan turistalátványosságok, amelyeket tudatosan használnak, és minden arra járó emberre hatást gyakorolnak, bemutatják egy adott város vagy régió értékeit.

Ezen logika mentén indult a veszprémi street art projekt is: a pályázati kiírás Italo Calvino gondolatán alapszik, miszerint ,,A város a vágyak és emlékek helyszíne és hordozója”. Célja pedig az volt, hogy a művészek Veszprém, valamint a Bakony–Balaton régió történeti örökségét kutatva, a hely rejtett aspektusaira és annak feltárására irányuló alkotásokat készítsenek. A Veszprém városa és a helyi vállalatok által felajánlott felületeket az Alice Lotti-Matteo Ceretto Castigliano (Olaszország), az All Caps Collective (Magyarország), a Color Brigade (Magyarország) és a Meyso Art (Franciaország) csapatai színezték újra.

Veszprém – Tete és Meyso, Meyso Art

,,Nagyon sokat jelentett számunkra Veszprém, a projekt létrehozása során sokat tanultunk a város elképesztően gazdag történelméről, és igazán nagy hatással volt ránk, hogy saját szemünkkel láthattuk az itteni épített környezetet, műemlékeket, természetet. Az, hogy a városban volt lehetőségünk művészeti alkotásokat létrehozni, nagyban gazdagította művészi és személyes univerzumunkat.”

Fotó: Vámosi Patrik

Bakony – Color Brigade, Hegedűs Babett

,,Kedvenc témám a festészetben a térillúzió, 3D hatás, optikai illúziók, a szemet becsapó festészet. Nem csak a kortárs festészetben, hiszen ez egészen az ókortól foglalkoztatja a festőket. Egyik csúcspontja talán a reneszánszban volt, a perspektivikus ábrázolás felfedezésével. A mai időkben pedig a street art az egyik festészeti műfaj, amely él vele. Főleg nemzetközi példákat gyüjtök, Magyarországon nem nagyon láttam még ilyen jellegű murális munkát. Ezért találtam izgalmasnak a pályázatban szereplő felületek közül a Veszprém Arénánál található bicikliút betonfalait, mivel azok remek lehetőséget nyújtanak 3D hatást keltő murális munka megalkotására. Festményünk fő motívuma maga a Bakony szó lett, amit úgy festettünk fel, hogy azt az illúziót keltse, hogy a fal a betűk kontúrja mentén ,,ki van vágva", és a fal mögött közvetlenül a Bakony hegyei látszanak. Ezt kiszerkeszteni összetett feladat volt a helyszínen, az ívben hajló falon.”

Fotó: Vámosi Patrik

Balaton – Alice Lotti és Matteo Ceretto

,,Alkotásunk célja, hogy kiemelje a Balatonra jellemző táj jellegzetességeit, hagyományait. Szerintünk a Balaton különleges ötletek tárháza, amely csak felfedezésre vár. A projekt tervezetének megvalósításához nemcsak a tó legfontosabb helyszíneiről készült fotókból szerettünk volna ihletet meríteni, hanem olyan vintage grafikákból is, amelyek a 60-as és 70-es években népszerűsítették ezt az egyedülálló környezetet Magyarországon és Európában. Különlegesen megkapó grafikai szintézis ez, amelyet a saját stílusunk és érzékenységünk mentén gondoltunk újra.”

Fotó: Vámosi Patrik

A Maxon alagút falfestményén, amelyet az All Caps Collective csapata készített, azok a motívumok köszönnek vissza, amik hűen tükrözik a cég tevékenységét: egy villanymotor, egy elektromos borotvát tartó kéz, Mars-járó, elektromos kerékpár, humanoid robot.

Fotó: Vámosi Patrik

Így az a természeti és kulturális gazdagság, amely Veszprémet és a régiót jellemzi, erősödik az EKF évében, és a létrejött sokszínűséget azon túl is megőrzi majd. A pályázatban a város frekventált pontjain lévő, a helyi közösség által jól ismert és a városba látogató vendégek számára jól látható felületeket gondolhatnak újra a művészek.