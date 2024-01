Elsőként Szöllősi János, a VOBK elnöke köszöntötte az érdeklődőket, majd Méreg József, a Marathon TKE elnöke mutatta be a kiállítást, és osztotta meg élményeit az 1992-es barcelonai olimpiával kapcsolatban, amikor is a sportesemény tiszteletére négy társával, Bogdányi Tiborral, Hári Gyulával, Kiss Győzővel és Kovács Péterrel a katalán fővárosig futottak. Jelen volt a rendezvényen Erdős Sándor, az 1972-es müncheni olimpián aranyérmet nyert magyar párbajtőrcsapat tagja, aki a döntő legizgalmasabb pillanatait idézte fel, egykori filmfelvételeket is bemutatva.

A kiállítást Angeli Katalin igazgató nyitotta meg. Méltatta a két várpalotai civil szervezet vezetőinek munkásságát, és reményét fejezte ki, hogy még sok közös projektben dolgoznak együtt az elkövetkezőkben pétfürdőiek és várpalotaiak. Az eseményen megjelent Sztanke József erőemelő világbajnok és Kóti László tízszeres ironman is, akik saját sportrelikviáikkal gazdagították a programot.