Kőfeszt-farsangot rendeznek Mindszentkállán

Bár hivatalosan véget ért a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 rendezvénysorozat, a Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány ebben az évben is azért dolgozik, hogy a térségben, azon belül is a Káli-medencében továbbra is olyan programok legyenek, melyek méltóak a tavalyi kulturális fővárosa címhez.

Az alapítvány idén is megszervezi két nagy rendezvényét, A szabad táncházat és a Kőfesztet, de szokásukhoz híven, az év csendesebb időszakaiban sem hagyják program nélkül a környékbelieket és az idelátogatókat. Kedvelt programjuk a nyári fesztiválhoz szorosan kapcsolódó Kőfeszt Folkklub, mely minden alkalommal egy-egy tematika köré gyűjti össze a hazai folklór kincseit. Farsangi időszak lévén, ezúttal a farsang lesz a téma, a látogatók pedig egy igazi Veszprém vármegyei fellépőkavalkádnak lehetnek részesei. A mindszentkállai művelődési házban szombaton 15 órakor kezdődő programon a népdalokat Navratil Andrea dúdolója, a néptáncot a Badacsony-Tördemic Táncegyüttes tanítja, és mindehhez a talpalávalót a Bourdon Banda húzza. A kékkúti Kőkút kert vendéglőnek köszönhetően ingyenesen látogatható program alatt az ügyesebbek – gyermekek és felnőttek - farsangi maszkokat és kiegészítőket készíthetnek.

