A folyóirat 66. számában Kurutzné Kovács Márta építőmérnök, akadémikus folytatja Szemelvények a családi levéltárból című memoárját. A második rész Járdánházi Kovács Béla Balatonfüred fürdőtelepi gyógyszerész életéről, munkásságáról szól, aki 1903-ban költözött a településre. A krónika túllép a családi kötelékeken, bemutatja az akkori polgári életmódot, a vitorlássportot, említést tesz örömökről, szomorúságokról. A visszatekintés élményét korabeli dokumentumok fokozzák. Jőrös Bence régész tudományos igénnyel teszi közzé a település hálóelméletét, mely a középkori társadalmi kapcsolatok elemzésével foglalkozik. Füredhez annak idején öt telep tartozott: Arács, Magyaré, Kék, Siske (Papsoka). Ezek szoros egységet alkottak. Működésüket vizsgálja Jőrös. Csizmazia Darab József üzemmérnök egy ősi mesterség titkaiba kalauzolja az olvasót. Nagyapja örökségében fennmaradt díszhordó (Bárczy János kádármester munkája) története és a mester élete, megbecsülése rajzolódik ki az emlékezésben.

A legújabb, 67. számot Tóth-Bencze Tamás könyvtáros dolgozata vezeti be. A balatoni hajózás históriájából villant fel pillanatképeket, melyek évtizedeken, sőt évszázadokon is átívelnek, a legrégebbi hajótípustól, a fatörzsből kivájt bödönhajóktól kezdve napjaink hajós közéletéig. Képeslapok és írott források alapján Rybár Olivér geográfus, tanár idézi fel Lóczy Lajos geológus és családja balatoni kötődését, az 1896 és 1924 közötti éveket. Lóczy 1891-től két évtizeden át kutatta a Balatont. 1920-ban hunyt el, sírja az arácsi temetőben található. Szóba kerül a szenvedélyes vitorlázó, ifj. Lóczy Lajos is, aki 1973-ban meglátogatta az apjáról elnevezett füredi gimnáziumot. A szerző a család többi tagjáról is megemlékezik.

A folyóirat címlapja

Baán Beáta a Nagy Róza-ház építését és lakóit eleveníti fel. A folyóirat felelős szerkesztője életének első 25 évét a házban töltötte. Az épület egy őspark közepén, a Petőfi utcában található. Nagy Róza Vaszary Kolos hercegprímás házvezetőnője volt. A villa helyi védettség alatt áll. Nyáron kiadó, úgymint Nagy Róza idejében. A hat évtizede Füreden élő Gaál Antal üzemmérnök – saját élményein keresztül – nosztalgiával regél az egykori fürdőtelepi életről, szórakozásról, miközben kitér az elkerülhetetlen változásokra. Csizmazia Darab József ezúttal Parti János, a magyar szállodaipar jelentős alakjának tevékenységét, emlékfáját, és édesapjának háborús fényképeit ismerteti.