Straub Péter Veszprémben született, ma is a megyeszékhelyen él. A műsorból kiderül, nagyon ígéretes karrier tört meg, amikor agydaganatot állapítottak meg nála, amelynek következtében látássérültté vált. Munkája során Zala megyében, Fenékpusztán nagy sikerrel kutatta az avar régészeti emlékeket, majd múzeumi osztályvezetőként az egész megyében folyó kutatásokért felelt. Látássérültként is máig rendszeresen publikál a Határtalan régészet címmel egyedüliként megjelenő hazai régészeti folyóiratban, sok előadást tart sorstársaknak. A rendezvények között számos olyan is volt, amikor múzeumi szakemberek hiteles tárgymásolatokat adtak kölcsön, és a látássérült közönség tagjai a tárgyakat végigtapogatva tudtak velük megismerkedni. Péter még tovább ment, és két kedves barátjával, kollégájával egy különleges vállalkozásba is belevágott - elindították a Múzeumi kincseink audionarrációval című sorozatot. Ezek a kisfilmek a legnagyobb videomegosztó felületen tekinthetőek meg.

A mikrofonnál Komaniczki Zoltán.