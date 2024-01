– A szokás felelevenítése nem újdonság a csapat számára, és bár néhány év kimaradt, amit egyebek mellett a koronavírus-járvány okozott, most ismét szántunk egy kis időt e szép és régi hagyomány felélesztésére, a rigmusok megtanulására – mondta Veleginé Pavelka Gizella.

Kovács Krisztián művészeti vezető felidézte, a Hullámzó Balaton Néptánccsoport férfitagjai remek hangulatú délutánon keresték fel mások mellett a volt táncostársakat, barátokat, valamint a korábbi támogatókat. Boldogan és örömmel látták azt, hogy mindenhol nagyon kedves fogadtatásban részesülnek. Az énekes, szöveges köszöntőkkel a házigazdáknak bőséget, egészséget, boldogságot kívántak. A háziak szívélyes vendéglátással viszonozták a hallottakat, finom sütemények, töltött húsok, káposzta, füstölt kolbász és házi készítésű kenyér is került az asztalra, melyet jó hangulatban, a közös emlékek felelevenítésével, beszélgetés közben együtt fogyasztottak el.

Mindenki arról beszélt, hogy remek évet zártak, közösségük sok élménnyel gazdagodott, számos szép pillanatot élhettek meg együtt. – Kellemes karácsonyi napokat kívánok eltölteni! Kérem a jó Istent, hogy mindennek megérésével és mind többeknek eltöltésével örvendeztesse meg e háznak lakóit. Hozzon országunkba csendességet, községünkbe egyetértést, békességet. Hogy ne hallattassék az árváknak s nyomorultaknak nyögése, hanem a földnek zsírja és az égnek harmatja által töröltessenek azok könnyei. Ez gyenge seregemnek szíves kívánsága! – hangzott el az egyik regösénekben.

A Hullámzó Balaton Néptánccsoport fellépett egyebek mellett a városi rendezvényeken, ilyen volt például a szüreti felvonulás, a helyi adventi programok megnyitója, de műsort adtak az Agóra Veszprém Kulturális Központban a Petőfi 200 évforduló kapcsán is. Évente 20–25 fellépésük van, gyakran mutatkoznak be külföldön is, például partnertelepüléseiken. A csapat 15 tagú, vezetőjük kiemelte, mindenki elkötelezett a néptánc, a hagyományok megőrzése és bemutatása iránt. A csoport összetartó, kiemelten kezelik a közösségi életet, gyakran szerveznek programot maguknak is, ilyenek voltak az év végi mulatságok.