A kiránduláson a Türr-gimnázium kilenc osztálya vett részt. A budapesti rendezvény feladata összekapcsolni a diákokkal, oktatókkal és szülőkkel a hazai és külföldi felsőoktatási intézményeket, tankönyvkiadókat, nyelviskolákat, szakképző intézményeket és vállalatokat.

A továbbtanulni szándékozók mellett a pedagógusok, intézményvezetők és egyéb szakmai kiállítók számára is fontos, egyedülálló lehetőséget nyújt a rendezvény, hiszen mind egy színtéren értesülhetnek a szakmai újításokról, módszerekről. Különböző előadásokon tájékozódhatnak a magyar felsőoktatás jövőjéről, valamint a kiállítók képviselőivel beszélgetve alkalmuk nyílhat elképzeléseiket közös útra terelni. Ezt támasztotta alá Németh Zsolt igazgató is, aki elmondta, nagyon fontosnak tartják, hogy diákjaik megfelelő információkkal rendelkezzenek arról, hogy az egyes egyetemi szakokra milyen feltételekkel kerülhetnek be.

– Idén különösen fontos ez, hiszen változik a rendszer, a korábbi évektől eltérően minden felsőoktatási intézmény saját maga határozhatja meg, mire és mennyi pluszpontot ad, milyen egyéb dolgokat lehet teljesíteni, amelyek esetleg megkönnyítik a bekerülést. Ezért is volt fontos, hogy a türrösök személyesen jussanak el az egyetemek tájékoztatóira, és feltehessék kérdéseiket.