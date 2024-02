A Refis Bábozda lelkes csapata Balázs-Valler Kata vezetésével Pápateszér és Vanyola után harmadik alkalommal mutatta be az elbeszélő költeményt, melyet Petőfi Sándor 1844 októberében írt. A történet röviden annyi, hogy Fejenagy, a helybéli kovács mise után arra riad fel a templomban, hogy bezárták. Miután kijut a templomból, máris rohan szerelméhez, a falu egyetlen kocsmájának gazdasszonyához, a szép Szemérmetes Erzsókhoz, ám legnagyobb megdöbbenésére arra érkezik, hogy a helybéli lágyszívű Kántor épp szerelmet vall Erzsóknak. Hamarosan az is kiderül, hogy a Kántor fő bátorítója barátja, Harangláb, a fondor lelkületű egyházfi volt, aki Fejenagyot régóta utálja. Fejenagy érthető felháborodásában azonnal elégtételt vesz Haranglábon, mire akkora tömegverekedés tör ki, ami már-már a kis falu létét veszélyezteti.

Fotó: Haraszti Gábor

S hogy miért újratöltve? Mert a rendező kicsit modern köntösbe öltöztette a művet.

– Három 21. századi tinédzser egy furcsa álomban találja magát, miután aznap A helység kalapácsa című művet elemezték irodalom órán. Az álom helyszíne egy színes, szürreális girbegurba kocsma. A sarokban egy asztalnál Petőfi ül alkotói válságban. Hogyan elevenednek meg a tinik és a közönség előtt a mű nem mindennapi szereplői? Sikerül-e Petőfinek megírni komikus eposzát? Erre és sok minden másra is választ ad a vaskos és irodalmi humorral egyaránt gazdagon fűszerezett zenés komédia, melynek nagyon karakteres, bábra vihető, jó szereplői vannak – mondta Balázs-Valler Kata rendező.

Fotó: Haraszti Gábor

A pápateszéri művelődési házban tartott zajos sikerű, telt házas premier után Vanyolán is nagy népszerűségnek örvendett a feldolgozás, mely a refisek tetszését is elnyerte. A folytatásban az alkalmi társulat Ugodon és Lovászpatonán is színpadra állítja Petőfi klasszikusát. Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.