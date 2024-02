Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a rendezvényen elmondta, hogy amikor megismerkedett az egyesület céljával, már felfigyelt a kezdeményezésre.

– Az az itt élők azon tudatosságát bizonyítja, amely szerint nem elég, ha valaki szép vidéken él. Az itteniek nem elégszenek meg a természet szépségével, és nem zárkóznak be amögé, hanem azt használják fel az emberi kiválóság gyarapítására. Hiszen a zongora az a hangszer, amely nem kell hogy zenekarban szólaljon meg, magában szólva is közösséget teremt. Hangok közösségét és emberek közösségét, ezt bizonyítja a ma itt szép számmal megjelent közönség. Hiszen egy-egy kiváló művész a zongora révén olyan közösségeket tud teremteni, élményeket szerezni, amelyek tartósak lesznek. A zongorával gazdagodó települések olyan kiválóságot tudnak adni az itt élők és ide látogatók hétköznapjaiba, amely az életet szebbé, jobbá, tartalmasabbá teszi. Ez a legtöbb, amit a művészet adhat az embereknek. Bízom benne, hogy ez a térség, amely Európa kulturális palettáján is előkelő helyet foglal el, olyan magas színvonalú életet ad, amely mások irigységét is kiváltja. Ehhez járul hozzá a zongora – mondta a miniszter.

Kawai zongorával gazdagodott a település közösségi színtere Fotó: Nagy Lajos

Az eseményen Kázsmér-Nyírő Katalin polgármester elmondta, hogy a kulturális és közösségi élet fellendítése a további fejlődés egyik legfontosabb eleme lehet.

– Munkánk egyik célja bebizonyítani, hogy egy ilyen kis faluban is van létjogosultságuk a minőségi kulturális programoknak. A Vulkánok Völgye Egyesület 2012-ben elindított kezdeményezése, a Leader Zenei Udvar keretében pályáztunk sikerrel a zongorára. Az elmúlt évek ehhez hasonló projektjei nem valósulhattak volna meg a kormány támogatása nélkül. Azért, hogy Magyarország még élhetőbb hellyé váljon, a helyi kis közösségek is sokat tehetnek. Mi nem tudjuk megváltani a világot, de feladatunk szűkebb környezetünkből kihozni a legtöbbet, hogy a község minél magasabb életszínvonalat nyújthasson az itt élőknek – mondta a polgármester.

Bedő Lajos, a Vulkánok Völgye Egyesület elnöke bemutatta az egyesületet és gratulált az önkormányzatnak, a település lakosságának, hogy kihasználták a lehetőséget és érzik a minőségi zenére való igényt, igazolják, hogy arra nagy szükség van.

Stadler László Dezső atya áldotta meg a zongorát, amely, mint mondta, gyönyörű hangok kíséretében zenei élményt nyújt számunkra.

A zongorán elsőként a helyi Kendeh család tagjai, a szülők, Andrea és Zsolt, valamint a gyerekek, Rozi, Péter, Sári és Panni játszottak, majd Érdi Tamás zongoraművész adott koncertet.

Az ünnepségen Gulyás Éva jegyző nyitotta meg Kovács Eszter Négy évszak című fotókiállítását.