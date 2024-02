Az elmúlt idők népzenéjét kívánták megeleveníteni, közelebb hozni a ma élő emberekhez. Zenéltek, tanítottak, énekeltek és ismereteket adtak a hangszerekről. A szervező Szentgáli Kurázsi Alapítvány elnöke, Bodor Dezső Károly az eseményhez kapcsolódva tájékoztatta lapunkat, miért is fontos az, hogy ma is a saját dalainkat énekeljük.

– Az embereknek muszáj napjainkban újra felfedezniük a népzenét, magát a zenét, a dalokat. Régen ok nélkül soha nem énekeltek, úgymond használták az énekeket – örömben, bánatban, munkadalokként, de a közösségbeli kommunikációra is. Ez az esemény, a népzenei műhely pontosan az énekek használati oldalát mutatja be, tulajdonképpen azt, hogy a zenével, énekkel önmagát befolyásolja az ember – mondta el az elnök.

A zenészek ottjártunkkor a tekerőlantról és a hangszerhez kötődő népzenei világról beszéltek a szépszámú érdeklődőnek. Mint a hangszer, úgy az énekek is a Dél-Alföld vidékének hangulatát hozták el a Dunántúlra, ezt követően pedig zoborvidéki dalokat adtak elő.