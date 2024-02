A sokoldalú, fiatal, sikeres alkotót Décsey Sándor igazgató köszöntötte, majd Judit életútjáról, pályájáról vallott. Emlékezett az elmúlt több mint másfél évtizedre, rengeteg képet vetítve és sokat mesélve.

Varjas Juditot Décsey Sándor igazgató köszöntötte és mutatta be a könyvtárban

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Beszélt arról, hogy kreatív kisgyermek volt, szenvedélyesen festett, gyöngyöt fűzött, mindennapjait már akkor is az alkotás töltötte ki. Nagymamája kútjának oldalát pingálva készült az első street art alkotása.

– Az olajfestés technikája volt az igazi nagy szerelmem, a zalahalápi általános iskolában Tihanyiné Bálint Zsuzsa tanárnő indított el az utamon, amelyen kiteljesedtem. Díszítőfestőnek készültem, a zirci középiskolában beleszerettem az olajfestésbe, imádtam a freskó-, szekkókészítést. Nagyon jó mestereim voltak, köztük Fátyol Ella, aki tűzzománcot tanított, amelyet szintén nagyon megszerettem. Diplomamunkám ma is látható az iskola falán. Másolatokat készítve rengeteget tanultunk, és mire végeztünk, tudtam, hogy tűzzománc ékszereket szeretnék készíteni. A szüleim segítségével kemencét vettünk, és a kis padlásszobámban elkészítettem az első ékszereket. Sokat kellett tanulnom még, de egy rózsaszín hokedlin már elkezdtem árulni. Az első piaci napomon Káptalantótiban még a helypénzt sem kerestem meg, de akkortól éjjel-nappal üveg ékszert készítettem, mert szerettem volna függetleníteni magam anyagilag a szüleimtől. Segítségükkel árultunk különféle piacokon, fesztiválokon, vásárokban, amelyek egy részébe ma is visszatérünk rendszeresen a szivárvány minden színében készülő egyedi ékszereinkkel – emlékezett Judit a kezdetekre.

Ma már a standon ott vannak a rogyasztott, olvasztott üvegpalackok is, valamint az evőeszközökből készített, gazdag fantáziáról árulkodó, mutatós és nagyon népszerű ékszerek. Szombathelyen képi ábrázolás–festő szakon tanult, hogy tökéletesítse tudását. Később rajztanári, andragógus tanári szakot is végzett. Játszóház- és kézművesfoglalkozás-vezetői képesítést szintén szerzett. Az utak mentén az ittas vezetés veszélyeire figyelmeztető plakátjával is találkozhatunk, és egyre több középület, óvoda, hotel, étterem falát díszítik különböző faldekortechnikákkal készített alkotásai, amelyek kivitelezésében segítségére van párja is. Legismertebb street art alkotása az első ízben 2016-ben készített Halas lépcső a tapolcai Malom-tó partján, ahol a hat évvel későbbi felújításkor már a szomszédos ház oldalát is dekorálta hatalmas tavirózsákkal.

Mára rengeteg helyen ismerhetünk rá Varjas Judit egyéni stílusára

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

– A lépcső festése 16 nap alatt készült el, közben nagyon sokan segítettek, etettek, itattak, tetszésüket vagy éppen az ellenkezőjét fejezték ki. Voltak nehéz időszakok, de tudtam, hogy helyt kell állnom. Rengeteg munkával sikerült elkészíteni a hatalmas alkotást. Mára pedig világhírű, kedvenc fényképezőhely lett a lépcső. A város egy új nevezetességgel gazdagodott, ennek nagyon örülök – vallotta Judit, akinek népszerűek a szelfikeretei is, amelyek a város nevezetességeit, illetve a Bakony Expó kiállítóinak termékeit mutatják be. De képes festeni házfalak oldalára több emelet magasan is, vagy komplett játszóteret pingál az aszfaltra. Mára rengeteg helyen ismerhetünk rá egyéni stílusára, tavirózsáira, magnóliáira, kacskaringóira, glettvasakkal létrehozott mandaláira, gondosan kidolgozott díszítőfestészeti alkotásaira. Azok között képes létrehozni fosszíliákat idéző mintákat, toszkán omladozó felületeket, glamúros csillogású, aranyozott felületeket.

Kompromisszumkészsége, közvetlensége, intelligenciája segíti, hogy megrendelői legkacifántosabb kéréseit is maradéktalanul teljesítse, még ha azok esetleg a kedvencei közé nem sorolható, absztrakt stílusú alkotások készítésére szólnak is. Nagyon szereti viszont a tojásfestést, strucc- és libatojásokat dekorál, fest, fúr, csipkéz. Az eddigi legnagyobb az egyméteres, tavaly Tapolca városának ajándékozott hungarocell tojás, amelyet idén húsvétkor is felállít a tojásfánál.