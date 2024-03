Az Edelmann Adolf devecseri rőföskereskedő által létrehozott téglagyár alapításának időpontját többnyire 1910-re teszik, de ettől különböző időpontokat is említenek azok, akik eddig a város történetével foglalkoztak. Stolár Mihály már jó ideje kutatja és gyűjti a téglagyárral kapcsolatos adatokat, dokumentumokat, képeket, ahol 1968-ig folyt a termelés.

Stolár Mihály Angermayer Judit muzeológusnak adta át a cserepet

Forrás: családi

– A gyár alig fél évszázadnyi működése – amely megélte az első és második világháborút, közte a gazdasági világválságot, tulajdonosváltásokat, államosítást, átszervezéseket – jelentős szerepet játszott és maradandó nyomot hagyott Ajka történetében. Ezért tartom fontosnak, hogy megírjam a történetét, amely, azt hiszem, hiánypótló lesz. A kutatásaim során került birtokomba egy, az 1910-es években gyártott tégla és egy 1945-ben készült tetőcserép. A tégla a vasútállomással szemközti, volt Somogyi-kocsma átépítése során került elő, azt az új tulajdonosától kaptam. Egyébként az ott előkerült téglákat a felújítás során úgy építik be, hogy azok a falfelületeket díszítik, hangulatossá téve a termeket, miközben maradandó emléket állítanak Edelmann Adolf gyáralapítónak is. A téglát a veszprémi Dubniczay-palotában található Teguláriumnak szeretném adományozni, ezzel is gyarapítva a maga nemében egyedülálló, 1200 darabos téglagyűjteményt. A tetőcserépre egy kapolcsi ház bontásakor bukkant rá a kőműves, majd veszprémi közvetítéssel került hozzám. Úgy gondolom, hogy ennek a cserépnek – mely nagy utat bejárva, sérülten tért vissza Ajkára – a Városi Múzeumban van a helye – mondta Stolár Mihály, akitől a tetőcserepet Angermayer Judit muzeológus vette át.