Ahogy arról lapunkban beszámoltunk, rendhagyó kezdeményezést indított útjára a legnagyobb internetes közösségi oldalon tavaly ősszel a 2006-ban alakult Cimbaliband, hiszen Facebook-oldalukon egy 73 települést rejtő listát tettek közzé. Közölték, abban a nyolc faluban/városban, amelyre a legtöbb szavazat érkezik, biztosan tartanak egy ingyenes lemezbemutató koncertet az őszi-téli időszakban.

Góré című, tavaly megjelent albuma dalait játszotta a Cimbaliband

Fotó: Szabó Péter Dániel

A felhívás közzététele után országszerte megindult a kampányolás, hiszen sokan szerették volna, ha ellátogat hozzájuk a zenekar. Így voltak ezzel a tésiek is, akiknek nem volt azonban egyszerű feladatuk, hiszen nagyobb lélekszámú településekkel is meg kellett „küzdeniük” az online térben a voksokért. Végül Tés a Múlttal a Jövőért Egyesület aktív kampánytevékenységének köszönhetően a harmadik helyen végzett 955 szavazattal (egy felhasználó összesen egy szavazatot adhatott le a közösségi oldalon), olyan városokat megelőzve, mint az első nyolcba szintén bekerülő Pápa, Mezőtúr vagy épp Sátoraljaújhely.

A tési Bakony Virágai Népdalkör sárközi és püspökladányi népdalokat énekelt az esten

Fotó: Szabó Péter Dániel

Így érkezett tehát a bakonyi kistelepülés közelmúltban felújított művelődési házába a Cimbaliband. A Lippert Ferenc vezette civil szervezet azonban megragadta az alkalmat arra is, hogy egy egész estés folklór programot szervezzen az élő koncert köré. A fellépők sorát a középkori és moldvai zenékkel érkező Pinka zenekar nyitotta, majd a tési Bakony Virágai Népdalkör adott elő sárközi és püspökladányi népdalokat. Nagy sikert aratott a berzencei táncokat előadó budapesti Kertész Táncegylet, s a felvidéki Kéméndről Tésre utazó, helyi táncokat bemutató Bokréta Táncegyüttes is.

A rendezvényen köszöntötte a megjelenteket Fodor-Bödös István polgármester és Ovádi Péter országgyűlési képviselő is. Utóbbi elmondta, amikor Veszprém és térsége megpályázta az Európa Kulturális Fővárosa címet, az volt a cél, hogy ne csak egy évre pezsegjen fel a régió kulturális élete, hanem hosszan tartó hatása legyen a 2023-as EKF-évnek. A képviselő szerint büszkék lehetünk az eredményekre, a sikert az is jelzi, hogy 2024-ben is sokszínű programokat találunk Tésen is.

A felvidéki Kéméndről érkezett Tésre, s helyi táncokat mutatott be a Bokréta Táncegyüttes

Fotó: Szabó Péter Dániel

A folytatásban aztán az Unger Balázs vezette Cimbaliband együttesé volt a főszerep Tésen. A „cimbalom Chuck Berry-jeként” is emlegett zenekarvezető társaival fantasztikus hangulatot teremtett. Döntően Góré című, tavaly megjelent albumuk dalait játszották, de azért az elmúlt évtized legnagyobb Cimbaliband slágerei is felcsendültek. A jól sikerült, nem mellesleg telt házas tési rendezvényt estébe nyúló táncház zárta, amelyen a talpalávalót a Kákics zenekar szolgáltatta.