A Robotdirektornak (Gaál Attila Csaba) már a kissé formabontó megjelenésekor robban a humorbomba. A folytatás egyenesen fergeteges. Természetesen a Mézga család tagjai is hozzák a formájukat. Paula pont olyan zsémbes, kicsit butácskán tudálékos, máskor tenyérbemászóan „élelmes”, mint anno. Jellegzetes frizurája, fehér galléros, rózsaszín ruhája-cipője okán szakasztott olyan is lehetne, mintha a filmszalagról lépett volna le, ám itt sokkal többről van szó, mert az alakot átszűri magán Módri Györgyi, élővé, hús-vérré téve azt. A Mézga Gézát alakító Kőrösi Csabának úgyszintén nehéz feladat jutott, amelyet a tőle megszokott zsenialitással oldott meg. Alaposan megdolgoztatja a mimikai és a rekeszizmokat, az biztos. Gesztusai, vicces arcjátéka jóvoltából akkor is, amikor épp nem csinál semmit, csak MZ/X, azaz „Köbüki” (Máté P. Gábor) jelentkezését várja a házilag eszkábált miskulancián keresztül. A nagyon szeplős Kriszta (Hirsch Laura) most is kamaszosan pimasz. Állandóan Aladárt (Győry Zsombor/Tar Benedek) ugratja-hergeli, aki naná, hogy nem marad adósa. Utóbbinak legalább ott van a menedéket jelentő csodakuckója és a fantáziája, no meg Blöki (Keller Márton). Sokszor jószerivel a jámbor, hűséges kutyus a környezetében az egyetlen nem idegesítő élőlény, főleg, amikor az amúgy se piskóta otthonban megjelenik – olykor nem teljesen önszántából – Máris szomszéd (Cservenák Vilmos).

A kitűnő rendezésen és a rendkívül nívós színészi játékon túl a Szárnyal a kedv! nagy erőssége a Libor Katalin tervezte, nosztalgiát ébresztő, ugyanakkor a legmodernebb színpadtechnikai vívmányokat is felhasználó díszlete. Kárpáti Enikő jelmezei egyszerűen zseniálisak, azok közül is kiemelve a Robotot (Rozsos Gergő/Nagy Hunor) és pláne a Robotdirektort. Blöki kutya hacukája se kutya.

Higgye el hát kicsi és nagy, hogy valóságos áldás ez a szűk egy órácska. Többet ér, mint bármilyen polcról levehető ajándék vagy hangulatjavító csodaszer.