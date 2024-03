Ezúttal Rácz Katalint köszönthették a Pannon KözTérben. Katalin elmondta, élete élesen két szakaszra bontható: negyvenes évei elejéig az első időszak, és utána következett a közéleti korszaka. Családi fényképekkel, történetekkel felidézte azt a miliőt, amelyet a családja, iskolái és szűkebb lakóhelye, az egykori Vöröshadsereg tér jelentett számára. Mesélt arról is, kisgyerekként milyen mélyen hatott rá pedagógus édesanyja népszerűsége, aki Veszprém több generációját tanította matematikára és fizikára a Dózsa általános iskolában. S arról is mesélt, hogy meghatározó volt számára a matematika és az éneklés. Édesapja, Rácz Miklós ismert jogász és nagy sportszervező volt Veszprémben a hatvanas évekig, de a magyar világbajnok csapat kerettagja is az 1935-ös budapesti főiskolai világbajnokságon.

A márciusi szalon vendégeként Márkusné Vörös Hajnalka beszélgetett Rácz Katalinnal életéről, gyökereiről, inspirációiról Fotó: Jákói Bernadett

Katalin rendkívül inspiratív ember, aki fontos ügyeket indított el A Benedek-hegyi kereszt felújítása mozgalom, a Jutasi őrmester-túra, az útba eső elfeledett szakrális helyek felkarolása, csatári kápolna, görög apácakolostor, Rab Mária-forrás, a Hősök Kapuja népszerűsítése programokkal, kiadványokkal, keresztállítások az Apácavölgy-konferencia keretében a görög apácakolostor romjainál, illetve a Rab Mária-forrásnál, Hősök Keresztútja, a Veszprémi Kaleidoszkóp, Ciszterci Kolostoriskola Lányoknak elindítása – néhány a nevéhez, ötleteihez köthető projektek közül.

– A visszatekintést, a mérföldkövek számbavételét, az ,,összefüggések" észrevételét mindenkinek tudom ajánlani – sok kérdőjel, zsákutca, fehér folt kaphat így értelmet. Ez az előadás beszélgetéssel csak a jéghegy csúcsának csúcsa, mégis segít minket annak megértésében, hogy mindennek alapja az a szeretetteli kötelék, ami a környezetünkhöz fűzött, fűz és fűzni fog –hangzott el Rácz Katalin előadásának zárszavában.