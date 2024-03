A műsor első részében a Déryné program keretében az ,Itt az idő! című műsort nézhették meg Kristán Attila, Séra Dániel színművész és Herédi Zsombor harmonikaművész előadásában. Az előzetes műsorszervezéskor az volt a terv, hogy az előadásban szerepel Trill Zsolt színművész is, aki azonban a hétvégén vette át a Kossuth-díjat, ennek okán nem lehetett a pápateszériek vendége. Remélik, hogy a jövőben személyesen is köszönthetik. Már csak azért is, mert a színjátszás több helybelinek is kedvelt elfoglaltsága lett.

Az ,Itt az idő! című műsort adta elő Kristán Attila, Séra Dániel színművész és Herédi Zsombor harmonikaművész Pápateszéren

Forrás: Pápateszéri Önkormányzat

Színjátszás falun – régi hagyományok és Petőfi nyomában

A színjátszás falu nem új keletű műfaj, régi hagyományai vannak. Újjáélesztették azokat Pápateszéren és az ünnepi műsor második felében a helyi színitársulat újra előadta A helység kalapácsa újratöltve című egyfelvonásos komédiáját, amely Petőfi Sándor A helység kalapácsa című művének átdolgozásával készült.

Színjátszás falun – A pápateszéri társulat csapatát szeretnék az elkövetkezőkben egyben tartani, A helység kalapácsa újratöltve sikere nyomán

Forrás: Pápateszéri Önkormányzat

A huszonhárom szereplőt felvonultató előadás hetedik bemutatója után, kis ünnepség keretében köszönték meg a szereplők munkáját a falubeliek. „Célunk a kis társaság egyben tartása, a faluban a színjátszás meghonosítása mindannyiunk örömére" – tájékoztatta lapunkat Völfinger Béla polgármester.