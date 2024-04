Jó volt hallgatni Neveda Amáliát, aki fontosnak tartja a kulturális intézmény és a civil szervezet kapcsolatát. Mint mondta, őt pályafutása elejétől kíséri a Venőke. Amália alig lett igazgató, amikor az alapító elnök, Huszárné Júlia meghívta a hölgyek körébe, egyúttal megajándékozta a szervezet addig megjelent összes könyvével. A kapcsolat tehát az irodalommal kezdődött, de a kiállítással megjelent a képzőművészet is. Maga a kiállítás is nagyon fontos, ám az, hogy József Attila születésnapján, a költészet napján nyílhatott meg, még hangsúlyosabbá tette a rendezvényt. Mint megtudtuk, 31 alkotó legalább egy munkájával találkozhatunk az Agórában.

A kiállító alkotók

Fotó: Agóra/Rébay Anett

A tárlat címe: Békével, szeretettel az életért. A cím azt fejezi ki, hogy az élet csak ott teljesedhet ki, ahol béke és szeretet van. A tapasztalható agresszióra nem lehet agresszió a válasz, ellene a nők a kezükben lévő eszközökkel tudnak küzdeni, ezekből az eszközökből jelent bemutatót a kiállítás – hallottuk a Venőke elnökétől, akitől Herth Viktória művészettörténész, a kiállítás kurátora vette át a szót. Mivel évek óta ő az avatott szemű ítész – idén már társai is voltak, Hamerli Judit festő és Ujj Zsuzsi, aki többek között fotós, performer, dalszerző – nemcsak az alkotások sokféleségét értékelte, hanem az egyes alkotók fejlődését is az évek függvényében, továbbá azon örömének is hangot adott, hogy az Agórában milyen nagy kiállítóteret kaphattak. Szokásos és nem szokásos felületeken, folyosón és teremben sorakoznak az alkotások, a képeken kívül érkezett például gobelin, ékszerszett, csipketerítő, patchwork képek és takaró, vagy pontfestéssel díszített kerámia félgömbök.

Fotó: Őrsi Ágnes

Feltűnő újdonság volt az alkotók bemutatása; a kivetítőre nemcsak ők maguk kerültek fel, de műveik is. Kellemes, barátságos, nagyon szép volt a megnyitó azzal együtt, hogy zenei betéteket is hallhattunk Szemes Zsuzsanna, a Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola oboatanára, Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekarának és Pápa Város Fúvószenekarának oboása és Szemes Edit, Pápa Város Fúvószenekara fagottosának köszönhetően. A művészeket saját képeivel jutalmazta meg a kiállításra meghívott Ványa Magdolna amatőr festő.

A Békével, szeretettel az életért című kiállítás május 12-ig látogatható az Agóra Kulturális Központ nyitvatartási idejében.