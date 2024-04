A csapat a rövid magyarországi turnéja részeként április 21-én (vasárnap, 19 óra) a veszprémi Hangvilla közönségét is megpróbálja elkápráztatni a többszörös díjnyertes, fergeteges, látványos és magával ragadó produkciójával.

Fotó: Tap Factory

A Tap Factory egy francia–angol formáció, melyet egy híres producer-alkotó páros hívott életre. Műsoruk különlegességét a változatos elemek csodás ötvözete alkotja. Egy olyan színházi és zenei esemény kombinációjáról van szó, amiben minden szerethető benne van: az utcai zenétől a dobokon és a sztepptáncon keresztül az akrobatikáig. A dinamikus muzsikával fűszerezett show-ban nagy hangsúly kerül a légtornászok által bemutatott elemekre, aztán ott van a tradicionális ír tánc, amiben a lüktető ritmusokat „utcai” dobok diktálják. A glóbusz legkülönbözőbb részeiből érkezett csapattagok minden létező eszközt megszólaltatnak, legyen az hordó, autófelni, közlekedési tábla, létra vagy seprűnyél. E tárgyakat ritmushangszerként használják, így válnak azok a lenyűgöző show kreatív és jól működő elemeivé.

Akik eddig részt vettek a földkerekség különböző pontjain a lehengerlő előadásukon, azt vallják: szerencsésnek tartják magukat, hogy a nézőtéren ülhettek, mert ez volt az egyik legjobb táncshow, amin valaha részt vettek, ehhez hasonlót még nem láttak. Sokaknak a lélegzete is elakadt, ahogy a Tap Factory diktálta az ütemet, az akrobatikus jelenetek általi tempót. A produkciót körülölelő kedves, könnyed humor pedig még elragadóbbá és varázslatosabbá teszi az estet a publikum számára. Vagyis az elemek egyedi, különleges társítása egyedülálló és sokáig emlékezetes maradhat.

Fotó: Tap Factory

Ha valaki szereti a Stomp, a Blue Man Group, a Lord of the Dance és a Cirque de Soleil produkcióit, illetve kíváncsi arra, hogy mindez milyen lehet összegyúrva és újragondolva – a felsoroltak hagyományainak és hangulatának zseniális, kirobbanó erejű ötvözete, indusztriális, izgalmas látványvilágba ültetve –, nem fog csalódni, ha jegyet vált a programra. A virtuóz és világszinten is dinamikus, extravagáns show egyediségét tovább fokozza, hogy egy családi előadásról beszélünk, ami a szemkápráztató hangulatával és látványvilágával a gyerekeket és az idősebbeket is leköti, így a figyelmük egy pillanatra se kalandozik el.