Anastacia, a karcos hangú szupersztár, háromszoros World Music Awards-díjas csaknem 25 éve robbant be a zenei élvonalba, több mint 52 millió eladott lemez és több mint 225 díj áll mögötte. A jazzpiknik nyitónapján a 2000-es évek slágerei mellett az utóbbi években született legfrissebb dalait is előadja majd – ismertette a nemzetközi jazz sztárjait felvonultató programokat Valde Orsolya, a Paloznaki Jazzpiknik alapító fesztiváligazgatója. A szintén csütörtökön fellépő brit díva, Izo FitzRoy tavaly Veszprémben adott első ízben koncertet Magyarországon, blues-soul-gospel alapú dallamaival hamar a szívébe zárta a magyar közönség. A nemzetközi sztárok sorát pénteken többek között a funky koronázatlan királyának számító The Brand New Heavies formáció folytatja, majd Tony Hadley, a Spandau Ballet egykori énekese pörgeti fel a piknik hangulatát. A második estét a Kraak & Smaak acid jazzt a house-zal ötvöző koncertje zárja. Augusztus 3-án a holland popformáció, a Son Mieux mutatkozik be, utána a Morcheeba – remélhetőleg – holdfényben koncertezik a szőlőhegy oldalában, a záróakkord pedig az MF Robots produkciója lesz.

Paloznaki Jazzpiknik

Fotó: Paloznaki Jazzpiknik

Valde Orsolya hozzátette: kezdetben a piknik közönsége zömmel a 30-40-es korosztályból tevődött össze, ma már egyre több a fiatal jazzrajongó. Sokat tesznek is a műfaj megismertetéséért és népszerűsítéséért, főként az egyetemisták körében. Tapasztalataik szerint fiatalok többségének a jazz hallatán ez az első reakciója: „Nem is tudtam, hogy szeretem a jazzt!”

A sajtótájékoztatón Sánta Dániel fesztiváligazgató-helyettes a hazai fellépők közül többek között a Gorg and Benzol, a The Qualitions, valamint Pénzes Máté és a Zseb formáció bemutatkozására hívta fel a figyelmet. Ez utóbbi az LGT Bumm című, több mint 50 éve megjelent albumának jazz alapú „átiratával” jelentkezik Paloznakon.

A Paloznaki Jazzpiknik idén is kiemelten kezeli a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás szempontjait – hangsúlyozták a sajtótájékoztatón. Évről évre egyre több alapítvánnyal folytatnak együttműködést, idén az autisták mellett a rászoruló zenészeket támogatják a Fábián Juli emlékére létrehozott alapítványon keresztül.