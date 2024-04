A szervezők nemcsak gyűjtőket, hanem minden, a történelem, a régi dolgok iránt érdeklődő gyereket és felnőttet vártak az eseményre, azokat, akiknek érdekes lehet körülnézni múltunk kézzel fogható darabjai között. A találkozónak a Petőfi Sándor Gimnázium aulája adott otthont, ahol 160 kiállító helyezte el portékáit.

Örökös elnökükre emlékeztek a numizmatikusok Fotó: Médiacentrum/Horváth Andrea

Buzás Gyula, a pápai csoport vezetője elmondta, az októberben elhunyt korábbi elnök, Lóky György kezdeményezésére a pápai csoport minden alkalommal megjelentet egy úgynevezett alkalmi pénzt, melyen a helyszín, az időpont, az értékjelzés és a kiadó is szerepel. Ez az ötlet mostanra hagyománnyá vált. A mostani találkozóra rá emlékezve jelentették meg ezt a nyomtatványt. Buzás Gyulától megtudtuk azt is, hogy szeretnék, ha minél többen csatlakoznának a pápai éremgyűjtőkhöz, s úgy véli, egy-egy ilyen börze remek alkalom a fiatalok megszólítására is. A csoport évente két nagy börzét szervez, egyet tavasszal, a másikat augusztusban, ezt idén augusztus 11-én tartják. Emellett részt vesznek a játékfesztiválon is, valamint kirándulást is szerveznek ősszel.