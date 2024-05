Balatonalmádi, Balatonfüred, Veszprém A legújabb magyar filmek és premierek mellett igazi filmritkaságokat is bemutat június 12-15. között a Magyar Mozgókép Fesztivál (Moz.go). Érdekes lesz megnézni Koltai Lajos tavaly megjelent Semmelweisét Vecsey H. Miklós alakításában és Tóth Endre 1939-es alkotását Uray Tivadarral. A fesztiválon lesz a premierje az Ők tudják, mi a szerelem című filmnek Udvaros Dorottyával és Blaskó Péterrel, a nézők azonban Hubay Miklós művének klasszikus feldolgozását, Ádám Ottó legendás tévéjátékát is láthatják, Tolnay Klári és Sinkovits Imre főszereplésével. Igazi kuriózum az erotikus jelentek miatt egykor betiltott Rabmadár, Sugár Pál és Lázár Lajos rendezésében. A szívszorító alkotásban egy pillanatra feltűnik Szabó Lőrinc költő is. A mostani gyerekek örömére az Égigérő fű is műsoron lesz. A fesztivál idei életműdíjasaihoz kapcsolódóan pedig olyan filmek peregnek majd, mint a Kontroll, az Oscar-jelölt Macskajáték felújított képpel és hanggal, a Sziget a szárazföldön frissen restaurált verziója, az Angi Vera és a Csak szex és más semmi.

Június 13-án 11 órakor a veszprémi Expresszóban a Filmarchivum Klassz programjának keretében vetítik Palásthy György Égigérő fű című alkotását, a magyar gyermek- és ifjúsági filmek klasszikusát. Június 13-án 21 órakor a veszprémi Foton Audiovizuális Centrum udvarán egy igazi kuriózumot láthatnak a nézők. Sugár Pál és Lázár Lajos 1929-ben készített, erotikus jelenetei miatt sokáig betiltott filmje, a Rabmadár pereg majd, élő zenei kísérettel. A filmben egy pillanatra feltűnik Szabó Lőrinc költő is.

A fesztiválon lesz a premierje az Ők tudják, mi a szerelem című alkotásnak Rátóti Zoltán és Tősér Ádám rendezésében, Udvaros Dorottyával és Blaskó Péterrel. A film arra világít rá, hogy vannak, akik még életük alkonyán sem mondanak le vágyaikról. A fesztivál Hubay Miklós azonos művének 1963-as feldolgozását, Ádám Ottó legendás tévéjátékát Tolnay Klári és Sinkovits Imre főszereplésével június 14-én 14.30-kor a veszprémi Hangvilla nagytermében vetíti majd.

Június 15-én 19.30-kor a veszprémi Expresszóban lesz látható a Hollywoodban Andre de Tóth néven ismertté vált Tóth Endre Semmelweis című, a vígjáték, a melodráma és a horror árnyalatait is kidomborító munkája, Uray Tivadarral a főszerepben. A műfajok között szabadon közlekedő film a részeges, másnaposan fetrengő egyetemista éveitől elméjének elborulásáig meséli el a világhírű orvos történetét.

A fesztivál idei életműdíjasaihoz kapcsolódóan olyan filmek peregnek majd, mint június 13-án 14 órakor Elek Judit Sziget a szárazföldön című filmjének restaurált verziója, 16.30-kor az Agórában a Gulyás Buda által fényképezett Csak szex és más semmi és 22 órakor a balatonalmádi strandon a 20 éves Kontroll, melynek fénymegadója Deimanik Tamásné Baba volt. Ugyanekkor a veszprémi Expresszóban az Angi Vera lesz látható, melynek zeneszerzője Selmeczi György. Végül június 15-én 17 órakor a nemrégiben elhunyt Eötvös Péter zeneszerző és Piros Ildikó életműdíjas tiszteletére a füredi Balaton moziban az Oscar-jelölt Macskajáték felújított képpel és hanggal lesz látható.

A Nemzeti Filmintézet és a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program szervezésében, a Magyar Filmakadémia védnökségével Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban, 12 helyszínen közel száz magyar filmet láthatnak majd a filmbarátok. A Magyar Mozgókép Fesztivál, a hazai film ünnepe a Veszprém–Balaton-régióban, különleges élmény a közönségnek és pezsgő találkozó a magyar filmeseknek június közepén.