A Veszprémi Honvéd SE (VHS) beszámolója szerint szokatlanul hideg, télies időjárási körülmények között rendezték meg Lengyelországban a 2022. évi Közép-Európai Ifjúsági Tájékozódási Futó Bajnokságot (CEYOC). A megmérettetésen öt nemzet, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Németország, és Szlovénia sportolói álltak rajthoz – sokszor szakadó hóesésben. A VHS számára már az nagy büszkeséget jelent, hogy a magyar serdülő és ifjúsági válogatottba hét egyesületi tag is meghívást kapott, ezt az örömet pedig az eredmények csak tovább fokozták.

– Első nap a sprintfutamokat tartották meg Olkusz belvárosában, részben lakótelepi, részben belvárosi környezetben. Jól szerepeltek a magyarok, közülük is kiemelkedő teljesítménnyel nyerte az N18-as kategóriát Máramarosi Rita, míg Bálint Gergő F16-ban remekelt. Rita másnap is kitett magáért, a vegyes fedettségű, enyhén homokkősziklás terepen megtartott középtávú futamon második helyezett lett. Teljesítményére a harmadik nap tette fel a koronát, hiszen a váltóversenyt is megnyerte az N18-as csapattal, melyben a VHS másik versenyzője, Lan- tai Lili is remekül futott. Ez a nap elsöprő magyar sikert hozott, négy váltóból hármat nyert válogatottunk, és mindegyik váltóban szerepelt veszp- rémi sportoló. Az N16-os csapatot Gaschler Emma, az F16-os váltót Bálint Gergő erősítette – közölte az egyesület.

A nemzetek közötti pontversenyben Magyarország a második helyet szerezte meg.

Eredmények, rövid táv, N18: 1. Máramarosi Rita, ...10. Lantai Lili. F16: 5. Bálint Gergő. F18: 7. Barát Miklós, ...12. Bálint Ádám. Középtáv, N16: 31. Gaschler Emma. N18: 2. Máramarosi Rita, ...25. Lantai Lili, ...40. Engi Lilien. F16: 28. Bálint Gergő. F18: 21. Bálint Ádám, ...40. Barát Miklós. Váltó, N16: 1. Gaschler Emma (VHS), Felföldi Zsófia, Mikes Janka. N18: 1. Lantai Lili (VHS), Kiss Kamilla, Máramarosi Rita (VHS), ...12. Gerzsényi Bodza, Engi Lilien (VHS), Koren Anikó. F16: 1. Felföldi Tamás, Bálint Gergő (VHS), Csoboth Márton. F18: 10. Tőczik Vendel, Bálint Ádám (VHS), Kiss-Mikes Tamás, ...14. Barát Miklós (VHS), Balatoni Tamás, Hahn Máriusz.